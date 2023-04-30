Eskişehir merkezli MLKP operasyonu: 3'ü vekil adayı 10 gözaltı (2)



3'Ü MİLLETVEKİLİ ADAYI ÇIKTI

Eskişehir merkezli 8 ilde operasyonla gözaltına alınan ve terör örgütü MLKP'ye üye olduğu iddia edilen 10 şüpheliden 3'ünün Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Müslüm Koyun'un Eskişehir 3'üncü sıra, Burcu Ayyıldız'ın İstanbul 1'inci Bölge 16'ncı sıra, Arefe Meryem Yıldırım'ın ise İzmir 1'inci Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor. Bu arada 7 şüpheliyi yakalamak için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (DHA)Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-04-30 15:50:20



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