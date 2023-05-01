Eskişehir´de 1 Mayıs kutlamalarında 'pankart' gerginliği



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen programla kutlandı. `Diktatörü göndereceğiz´ yazılı pankartla alana girmek isteyen Kadın Savunma Ağı Platformu üyelerine polis müdahale etti.

Eskişehir´de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar tarafından düzenlenen yürüyüşle başladı. Zübeyde Hanım Bulvarı´nda buluşan sendika temsilcileri ve işçilerden oluşan yaklaşık 3 bin kişi, 3 kilometre yürüyerek Anıt Park´a geldi. Burada sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından işçiler, müzik eşliğinde halaylar çekerek eğlendi. Kutlamalara CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 1000 polis memuru da kutlamalarda görev yaptı.

PANKART GERGİNLİĞİ

Öte yandan Kadın Savunma Ağı Platformu üyeleri, üzerinde `Diktatörü göndereceğiz´ yazılı pankartla alana girmek istedi. Polis ekipleri, arama noktasında pankartın geçişine izin vermedi. Yapılan anonslara rağmen alana pankartla girmek isteyenlere polis müdahale etti. Grup üyeleri pankartı bırakıp kutlama alanına girdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-05-01 16:16:08



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