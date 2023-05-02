Husumetlisi sopayla dövdü, hastanede öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Husumetlisi sopayla dövdü, hastanede öldü

DHA

Husumetlisi sopayla dövdü, hastanede öldü


ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´in Mihalıççık ilçesinde, Ferahi K., (63), aralarında husumet olan Ertuğrul Akan´ı (64) çıkan kavgada sopayla dövdü. Ağır yaralanan Akan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  
Mihalıççık ilçesine bağlı Güce Mahallesi'nde oturan Ferahi K.,  aralarında daha önceden husumet olan Ertuğrul Akan ile dün sokakta karşılaştı. İkili arasında tartışma kavgaya dönüştü ve Ferahi K., sopayla döverek Ertuğrul Akan´ı başından ağır yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akan, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli Ferahi K., gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli,  ifadesi için Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-05-02 16:19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de kavgada sopayla darbedilen kişi öldü
YEREL HABERLER Eskişehir'de kavgada sopayla darbedilen kişi öldü
Eskişehir'de parkta işlenen cinayetin 7 sanığı hakim karşısında
YEREL HABERLER Eskişehir'de parkta işlenen cinayetin 7 sanığı hakim ...
Eskişehir'deki ortaokul öğrencileri arasında müzik yeteneği taraması yapıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki ortaokul öğrencileri arasında müzik ...
Eskişehir´de 1 Mayıs kutlamalarında 'pankart' gerginliği
YEREL HABERLER Eskişehir´de 1 Mayıs kutlamalarında 'pankart' ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ...
AKPM Üyesi Günay, Avrupalı parlamenterlere "asrın felaketi"ni anlattı
YEREL HABERLER AKPM Üyesi Günay, Avrupalı parlamenterlere "asrın ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, petrol üretim çalışmasını değerlendirdi:
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, petrol ...
Bakan Dönmez: Gabar petrol kuyularındaki ilk değerlendirmeler olumlu
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Gabar petrol kuyularındaki ilk ...
Bakan Dönmez: Millet İttifakı; 7 kocalı Hürmüz misali 7 ayrı ses (2)
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Millet İttifakı; 7 kocalı Hürmüz misali ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Roman Buluşması"nda konuştu:
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Roman ...
Eskişehir merkezli MLKP operasyonu: 3'ü vekil adayı 10 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Eskişehir merkezli MLKP operasyonu: 3'ü vekil adayı ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de açılışta konuştu:
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ...
Bakan Dönmez: Millet İttifakı; 7 kocalı Hürmüz misali 7 ayrı ses
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Millet İttifakı; 7 kocalı Hürmüz misali ...
Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Dönmez Eskişehir'de düzenlenen "Vefa Buluşması"nda konuştu:
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Dönmez Eskişehir'de ...
ESKİŞEHİR MERKEZLİ 8 İLDE MLKP OPERASYONU: 10 GÖZALTI  
YEREL HABERLER ESKİŞEHİR MERKEZLİ 8 İLDE MLKP OPERASYONU: 10 GÖZALTI ...
Eskişehir merkezli 8 ilde MLKP operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir merkezli 8 ilde MLKP operasyonu: 10 gözaltı
GÜNCELLEME - Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli 8 ildeki operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir ...
Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli 8 ildeki operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli 8 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.