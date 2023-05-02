Eskişehir'de sokaktaki cinayete 3 müebbet hapis



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde Melih Kestel'in (31) sokak ortasında öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklu yargılanan 4 sanıktan 3´ü müebbet, diğer ise 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tepebaşı ilçesinde Gül Hanım Taş, geçen yıl ağustos ayında cinsel ilişki için anlaştığı 3 kişiyle Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'ndeki bir aparta gitti. İddiaya göre, 3 kişi Gül Hanım Taş'ı darbetti. Aynı sokakta apart işleten Melih Kestel, sesleri duyup gelerek Taş'ı aparttan çıkardı. Bu sırada Gül Hanım Taş, telefonla aradığı Hacı Mustafa Bozkurt'a 3 kişinin kendisini darbettiğini söyledi. Hacı Mustafa Bozkurt, Emre Demirtepe ve Mert Gürses ile birlikte otomobille apartın önüne geldi. Otomobilden inen Bozkurt ve 2 arkadaşı, Gül Hanım Taş'ı dövdüğünü sandıkları Melih Kestel'e saldırdı. Çıkan arbedede Bozkurt, Melih Kestel'i göğsünden bıçakladı. Cinayet şüphelisi Hacı Mustafa Bozkurt ile Gül Hanım Taş, Emre Demirtepe ve Mert Gürses otomobille kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melih Kestel, hayatını kaybetti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Mustafa Bozkurt'un yanı sıra Gül Hanım Taş, Emre Demirtepe ve Mert Gürses yakalanıp gözaltına alındı. 4 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugünkü karar duruşmasına, tutuklu 4 sanık ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

Savunmaların ardından mahkeme, Hacı Mustafa Bozkurt´u öldüren Kestel ile öldürme eylemine iştirak ettikleri gerekçesiyle Emre Demirtepe ile Gül Hanım Taş´a müebbet hapis cezası verdi. Sanık Mert Gürses ise kasten öldürme suçuna yardım ettiği gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-05-02 17:33:47



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