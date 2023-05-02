Husumetlisi sopayla dövdü, hastanede öldü (2)- Yeniden



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, husumetlisi Ertuğrul Akan (64) tarafından sopayla dövülen Ferahi Kaya (63), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli tutuklandı.

Mihalıççık ilçesine bağlı Güce Mahallesi'nde oturan Ertuğrul Akan, aralarında daha önceden husumet olan Ferahi Kaya ile dün sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü ve Akan, sopayla Ferahi Kaya´yı başından ağır yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ertuğrul Akan ise olayın ardından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ertuğrul Akan, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)

2023-05-02 20:09:09



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