Eskişehir´deki terör operasyonunda 3'ü milletvekili adayı 10 şüpheli adliyede



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Yeşil Sol Partisi'nin 3 milletvekili adayının da yer aldığı 10 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca, MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan şüphelilere yönelik önceki gün operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli operasyonda İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de eş zamanlı baskınlarla 6´sı kadın 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınarak Eskişehir´e getirilen 10 şüphelinin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi´nde ifadeleri alındı. Aralarında Yeşil Sol Partisi'nin Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı Müslüm Koyun, İstanbul 1'inci Bölge 16'ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1'inci Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım'ın da yer aldığı 10 şüpheli, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek geniş güvenlik tedbirleriyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin evlerinde ve örgüte eleman temini için kullanıldığı iddia edilen gençlik merkezlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal ile örgüte ait yayın organlarının gazete ve dergileri ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-05-03 13:32:03



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