Bakan Dönmez: Terörden temizlediğimiz topraklardan bereket fışkırıyor (2)



HAN İLÇESİNE DOĞAL GAZ BAĞLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Günyüzü ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Sivrihisar ilçesine geçti. Muhtarlarla bir araya gelerek talepleri dinleyen Bakan Dönmez daha sonra halk pazarını gezerek esnafla sohbet etti. Ardından Han ilçesine geçen Bakan Dönmez, ilçeye doğal gaz bağlama programına katıldı. Programda Bakan Dönmez´in yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay ile vatandaşlar yer aldı. Bakan Dönmez, iktidarları boyunca söz verdikleri tüm projeleri yerine getirdiklerini ifade ederek, "Siyaset samimiyet işidir. Gönül işidir. Doğruluk, dürüstlük işidir. Millete verdiğin sözü tutmaktır. Öyle kuru, içi boş vaatlerle, laf kalabalığı, lafazanlık yapmak değildir. İşinle, icraatınla, yaptıklarınla milletin terazisine çıkmaktır. Biz bugüne kadar hamdolsun milletimize ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik. Her zaman hizmet siyasetinin parçası olduk. Milletimizin isteklerini kendimize rehber edindik. İşte bu yüzden AK Parti milletin partisi. İşte bu yüzden AK Parti yatırımın, projelerin, istihdamın, büyümenin, gelişmenin partisi. Milletimiz AK Parti´yi gönlünde büyüttü. Bugünlere getirdi" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bakan Dönmez, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı´nın doğal gazı kendilerinin getirdiğine ilişkin sosyal medyadan paylaşımlar yaptığını belirterek tepki gösterdi. Dönmez, "Şimdi Han´a doğal gaz geldi mi? Geldi. Hanlı kardeşlerim de bu müjdeden istifade edecek mi? Elbette edecek. Hayırlı, uğurlu, bol, bereketli olsun inşallah. Han ilçesine gelirken de bana yolda aktarılan bir bilgi var. Böyle bir açıklama yapmak adetim değil. Ülkemizde 81 ilimize 750´den fazla ilçemize doğal gaz götürdük. Bize oy vermiş, vermemiş, belediye bizdeymiş, değilmiş bakmadık. Han ilçesine de doğal gaz bağlanması kararının altında benim imzam var. Doğal gazın Han ilçesine gelmesi kararını o belediye başkanı istedi, diye değil. Siz Hanlılar istediği için aldık. Sonra da kalkıp sosyal medyadan bir mesaj atmış beyefendi; `biz getirdik´ diye. Kim getirdi, gazı. Ayıptır ya. Bir hizmetin varsa çıkarsın burada vatandaşın karşısında açılışını yaparken bizde seni alkışlarız. Ama başkasının getirdiği bir hizmetin üzerine adeta çöker gibi imza atmak doğru değil. Belediyelerin buraya ne yapıp yapmadığını ben çok iyi biliyorum. Biraz önce birkaç köye gittim, `oy çıkmadı´ diye `bize yol getirmediler´ diyorlar. `Suyumuz akmıyor´ diyorlar. Hani ayırım olmayacaktı. Ayrımcılığın daniskasını yapıyorlar. Biz her şeye rağmen, insanımız bu hizmetlere layık olduğu için, siyasi görüşüşüne bakmadan ayağına hizmeti getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Dönmez ve beraberindekiler, konuşmasının ardında Han ilçesine ilk kez doğal gaz bağlanması için ilk ateşi yaktı. Daha sonra ise doğal gaz kullanan bir aileyi evinde ziyaret etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN

2023-05-03 20:47:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.