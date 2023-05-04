Bakan Dönmez: Güneş panelleri üretiminde dünyada üçüncü sıraya geldik (2)



GABAR´DAKİ PETROL DÜNYANIN EN KALİTELİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF) açılışının ardından Mihalgazi ilçesine geçti. Vatandaşlar tarafından Mihalgazi Belediyesi önünde karşılanan Bakan Dönmez, burada açıklamalarda bulundu.

Karadeniz´de keşfedilen doğal gazın karaya bağlandığını söyleyen Bakan Dönmez, "Biz şuna inanıyoruz. Biz milletimize verdikçe, Rabbim de bize veriyor. Aradan çok zaman geçmedi. CudiGabar bölgesinde bir keşif daha yaptık. Cumhurbaşkanımız 2 gün önce açıkladı. Türkiye tarihinin en büyük petrol keşfini yakaladık. Niye şimdiye kadar yapılmadı? Çünkü orada terör vardı. Çalışmaları engellemek istiyorlardı. Onun için de oraya girip çalışma yapamıyorduk. Şimdi oralar terörden temizlendi. Biz de ekibimizle birlikte aramalarımızı yaptık. Geçtiğimiz yıl Esma Çevik Kuyusu adını verdiğimiz bölgede tam 180 milyon varillik bir petrol keşfi yaptık. Niye Esma Çevik adını verdik? Çünkü o bölgeyi mayınlardan, bombalardan temizlemek için bizimle birlikte çalışan jandarmamız vardı. O evladımız, mayını, bombayı imha ederken şehit oldu. Biz de onun aziz hatırasına hürmeten o bölgeye Şehit Esma Çevik Kuyusu adını verdik. Maşallah çok bereketli, 9-10 tane kuyu açtık. Günlük 10 bin varil üretim yapıyoruz. Normalde Türkiye´de kuyu başı üretimler 50-60 varil iken sadece bu kuyulardan, kuyu başı bin varil üretim yapıyoruz. Bu bölgede büyük potansiyel olduğu için civar bölgeleri de araştırdık. İşte Gabar bölgesinde hemen araştırmalara girdik. Kışın biraz çalışmalar aksadı. 2 bin 500 metre yukarda çalışıyoruz. Biz kışın oraya gittiğimizde 3 metre kar vardı. Karın kalkmasını bekledik, martta yeniden başladık. İşte bir hafta önce de ilk kuyumuzdan petrol üretimine başladık" dedi.

İNGİLTERE´DEN BİLE DAHA KALİTELİ PETROL

Gabar bölgesinde keşfedilen petrolün dünyada bilinen en kaliteli İngiltere Brent petrolden bile kaliteli olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Son derece kaliteli bir petrol. Arkadaşlarım bana diyor ki; `Neredeyse mazot kalitesinde.´ Yani biraz süz, filtrele, traktörüne koy götür. Normalde bizim Batman bölgesinde bulduğumuz petrol ağır, görseniz bu yanar mı, kullanılır mı dersiniz. Çamur gibi, gravetesi 15-20, buradaki petrolün kalitesi ise 41 kalitede. Normalde dünyanın kaliteli petrolü Brent, İngiltere´de 36 kalitesi. Ondan daha kaliteli bir petrolü bulmuş olduk. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde orada kuyularımızı açacağız. Petrol üretimimizi ikiye katlayacağız. Türkiye maalesef petrol ve doğal gazda dışa bağımlı. Her yıl milyarlarca dolarlık dövizimizi yurt dışına ödüyoruz. Sırf geçtiğimiz yıl 95 milyar dolar ödemişiz petrol ve doğal gaza. Bu sene biraz fiyatlar düşük, biraz daha az olacak ama son 10 yıl ortalaması hep 50-55 milyar dolar civarında seyretmiş. Şimdi soruyorum size, biz bu parayı burada tutmuş olsak 50 milyar dolar fena mı olur? Birileri çıkmış, şimdi yurt dışında kaynak arıyor. Dedi ya, '300 milyar dolar buldum.´ Dışarıya para dilenmeye gitmenize gerek yok. Kaynak burada, kaynak Karadeniz´de, kaynak Anadolu´da" diye konuştu.

MEŞALELERLE KARŞILANDI

Konuşmasının ardından Mihalgazi ilçesine bağlı Alpagut Mahallesi´nde geçen Bakan Dönmez, burada toplanan partililer tarafından meşalelerle karşılandı. Toplanan kalabalığa seslenen Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın yeniden seçimi kazanarak, efsane balkon konuşması, yapacağını söyledi. Bakan Dönmez, "Şimdi birileri kalkmış, Erdoğan´ı devirmek için burada at oynatabilmek için kendi sözlerini dinleyecek bir lider, bir cumhurbaşkanı çıkartmaya çalışıyor. Ama başaramayacaklar. Milletimizin feraseti, onların hilelerini yenecek. Biz şöyle bir seçim kampanyası arzu etmiştik. Gelelim, eserlerimizi, hizmetlerimizi, yatırımlarımızı anlatalım. Onların yaptığı bir şey yok. Yapacağı da yok, vaatleri de hayalden ibaret. Gel gör ki konu başka bir mecraya gitti. Artık bu seçim, eser, hizmet siyasetinin konuşulduğu seçim olmaktan çıktı. Milli, bağımsız, istiklal, istikbal ve beka siyasetinin konuşulacağı bir ortama doğru gitti. O alanda en güçlü olduğumuz alan. Bu milleti bölemeyecekler. 14 Mayıs gecesinde gene Sayın Cumhurbaşkanımız adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan efsane bir balkon konuşmasıyla sizlere seslenecek. Biz şimdi balkonu temizlemeye başladık, hazırlık yapıyoruz. Sizlerde balkonlarınızı temizleyin inşallah ona eşlik ederiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez´e konuşmasının ardından Alpagut Mahallesi kadınları adına bir seccade hediye edildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-05-04 17:51:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.