Öldürülen Tuğçe´nin annesi: Katilin en ağır şekilde cezalandırılacağını biliyorum

Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, Tuğçe Can'ı (25) 13 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Onur Kaya´nın (22), tutuklu yargılandığı dava, eksiklerin tamamlanması için ertelendi. Can´ın annesi Emine Can, adalete güvendiğini ve sanığın en ağır cezayı alacağını ifade ederek, "Ne kadar ertelenirse ertelensin. En ağır şekilde cezalandırılacağını biliyorum. Sevindiğim bir tek şey var; herkes benim kızıma dua ederken ona beddua ediyor" dedi.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde oturan Emine-Bekir Can çiftinin 3 çocuğundan, yaşlı bakım teknikeri olan Tuğçe Can, 12 Ocak'ta, ikiziyle Yenibağlar Mahallesi'nde kaldıkları dairenin apartman girişinde, üniversite öğrencisi sevgilisi Onur Kaya'nın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayetin ardından fare zehri içen Kaya, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, çıkarıldığı hakimlikçe, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun tarafından iddianame hazırlanarak Onur Kaya hakkındaki Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Onur Kaya'nın yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ı 3'ü öldürücü olmak üzere sırtından ve göğsünden 13 kez bıçakladığı, boğazını kestiği, başına defalarca taşla vurduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Onur Kaya hakkında, kadına karşı, 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca 'Şantaj' suçlamasıyla da 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın ikinci duruşmasına sanık Onur Kaya, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Salonda taraf avukatlarının yanı sıra Tuğçe Can´ın annesi Emine, babası Bekir ve ikizi Tuğba Can da yer aldı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 1 Haziran'a erteledi.

Mahkeme çıkışında kadın derneklerinin de destek verdiği Emine Can, kızının katil zanlısı Onur Kaya´nın hak ettiği cezayı almasını istediğini söyledi. Can, "Duruşma ertelendi. Ne kadar ertelenirse ertelensin. Katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılacağını biliyorum. Sevindiğim bir tek şey var, herkes benim kızıma dua ederken ona beddua ediyor. Başka Tuğçeler ölmesin" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

