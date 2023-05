Yüzme antrenörünü sokak ortasında vuran sanık: Keşke beni takip etmeselerdi, tehdit etmeselerdi

Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, yüzme antrenörü İbrahim Can Temelli'yi (26) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren tutuklu Sercan İpek ve 3 arkadaşının yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada kendisini savunan İpek, "Ben istemeden bir insanın ölümüne sebep olduğum için çok üzgünüm. Keşke beni takip etmeselerdi, bana hakaret edip, tehdit etmeselerdi" dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Temelli'nin 2 çocuğundan İbrahim Can Temelli, geçen ocak ayında, saat 02.00 sıralarında, işletmeciliğini arkadaşının yaptığı Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki çiğ köfteciye gitti. Boş zamanlarında çiğ köftecide paket servisine çıkan ve yüzme antrenörü olan İbrahim Can Temelli, dükkana gelip maske soran Sercan İpek´in 'maske yok' karşılığı alınca iş yerinin kadın çalışanını azarlamasıyla araya girdi. İpek´in gittiği taksiyi motosikletle takip eden İbrahim Can Temelli ve arkadaşı İbrahim Uysal, trafik ışıklarında durdu. Taksiden inen Sercan İpek ve İbrahim Can Temelli arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sercan İpek, belinden çıkardığı tabancayla İbrahim Can Temelli'ye ateş edip olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Temelli kaldırıldığı hastanede 1 gün süren tedavisinin ardından kurtarılamadı. Temelli´nin kullandığı motosiklette olan İbrahim Uysal ise yara almadı.

SAKLANDIĞI EVİN ÇATISINDA YAKALANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince katil zanlısı olarak aranan Sercan İpek, saklandığı arkadaşının evinde Özel Harekat ekiplerince yakalandı. Sercan İpek´in yanı sıra kaçışında ona yardım ettiği belirlenen arkadaşı Önder Şıktosun tutuklandı. Diğer arkadaşları Yasin Yüceışık ve Olgun Yılan ise `suçluyu kayırma´ iddiasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca katil zanlısı Sercan İpek ve 3 arkadaşı hakkında iddianame hazırlanarak 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede katil zanlısı Sercan İpek için `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası, Olgun Yılan Hakkında `yardım etme´ suçlamasıyla 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası, diğer şüpheliler Yasin Yüceışık ile Önder Şıktosun hakkında ise `suçluyu kayırma´ iddiasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'ÖLÜMÜNE SEBEP OLDUĞUM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM'

Davanın ilk duruşması bugün Eskişehir 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Sercan İpek ve Önder Şıktosun, tutuksuz sanıklar Olgun Yılan, Yasin Yüceışık ile öldürülen İbrahim Can Temelli´nin yakınları katıldı. Hakim karşısındaki ilk savunmasında İbrahim Can Temelli´nin ölümüne neden olduğu için çok üzgün olduğunu ifadede eden tutuklu sanık Sercan İpek, "Keşke beni takip etmeselerdi, bana hakaret edip, tehdit etmeselerdi. Olay gecesi çiğ köfteciye girdim ve maske istedim. Olmadığını söyledi. Dükkandan çıkarken `gıda işletmelerinde maske yok´ diye söylendim. Sonra taksiye bindik. Işıklarda durduğumda maktul olduğunu tahmin ettiğim kişi motosikletle aracın yanında durdu. Ne oldu diye sordum. O da küfrederek `aşağı in göstereyim´ dedi. Daha önce aynı saatlerde planlı şekilde vurulduğum için aynı kişilerin geldiğini sandım. Araçtan indim, `kaçsınlar´ diye silahımı doğrulttum. Bir şahıs motosikletle uzaklaştı. İbrahim Can Temelli bana `tekrar görüşeceğiz´ deyince tekrar silahı doğrulttum. Silah kendiliğinden ateş aldı. Temelli´nin yürüyerek gidince yaralandığını düşünmedim. Taksiye binip uzaklaştım" dedi.

Tutuklu sanık Önder Şıktosun ifadesinde suçlamayı kabul etmeyerek, "Olay günü ben zaten yoktum. Sercan beni olaydan 18-19 saat sonra aradı. Hasımları olduğunu söyleyince bizim eve gittik. Evde çay içerken Sercan birden kalktı ve çıkıp geleceğini söyledi. Ben peşinden apartmanın kapısını açtığımda polisler geldi. Polisler bana Sercan´ın nerede olduğunu sorunca tanımadığımı söyledim. Çünkü ne olduğunu ve ne yaptığını bilmiyordum. Sonra Sercan `adam vurdu´ dediler. Beni polis aracına aldıklarında benim evimde olduğunu ancak çıktığını söyledim. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. Tutuksuz sanık Yasin Yüceışık da suçlamayı kabul etmezken, olay sırasında Sercan İpek´in bulunduğu taksinin şoförü Olgun Yılan da zanlının silahı olduğunu bilmediğini ve suçsuz olduğunu söyleyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından tutuklu sanık Önder Şıktosun´un tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

