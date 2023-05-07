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Bakan Dönmez: Londra'ya gidip tefecilerden dilenenlere söyleyelim; kaynak Anadolu'da, Karadeniz'de

DHA

Bakan Dönmez: Londra'ya gidip tefecilerden dilenenlere söyleyelim; kaynak Anadolu'da, Karadeniz'de


Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nun 300 milyar dolarlık kaynak bulduğuna ilişkin söylemlerini eleştirerek, "Londra'ya gidip tefecilerden iki büklüm minnet dilenenlere söyleyelim. Devreye aldığımız projelerin bize sağlayacağı katkı 300 milyar dolardan fazla. Londra'ya Amerika'ya gidip para dilenmene gerek yok. Kaynak burada, Anadolu'da, Karadeniz'de" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, partisinin Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi´nde düzenlediği mitinge katıldı. AK Parti´nin Eskişehir milletvekili adaylarıyla birlikte geldiği miting alanında partilileri selamlayan Bakan Dönmez, sandık güvenliği için uyarılarda bulunarak, "Kuşatılmış haldeyiz. 7 düvel karşımızda. Oyumuz namussa namusu nasıl koruyorsak o sandıkları da o günde koruyacağız. İnşallah önümüzdeki hafta bugün, yüzyılın seçimini yapmış olacağız. Bir tarafta ilerlemenin, gelişmenin, büyümenin teminatı Cumhur İttifakı, diğer tarafta ayrılığın, iş bilmezliğin, terörün payandası olmuş bir ittifak. Cumhur İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanımız son 1 ayda Karadeniz gazını devreye aldı. Cudi Gabar Dağı'nda tarihimizin en büyük petrol keşfini yaptı. Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini devreye aldı. Togg yollara çıktı. Akkuyu'da büyük bir santral inşa ediyoruz. Nükleer Güç Santrali. Ona da ilk yakıt getirdik. Bunlar yerin altında ve üstünde yaptıklarımız. Şimdi uzaya baksak göremiyoruz. Oraya biz bir uydu fırlattık. Adına İMECE verdik. Zigana Tüneli Avrupa'nın en büyüğü. Dolayısıyla Türkiye'nin de en büyüğü. Sivas-Ankara hızlı tren hattı açıldı. Milli muharip uçağımız KAAN hangardan çıktı. TCG Anadolu gemimiz devreye girdi. İstanbul Finans Merkezi açıldı. Bunlar ilk aklıma gelenler. 40 güne 40 yılın işini sığdırdık. 20 yıl önce attığımız tohumlar, bugün artık birer ağaç olup meyve vermeye başladı" dedi.
`BİZİM PROJELERİMİZİN DEĞERİ 300 MİLYAR DOLARDAN FAZLA´
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nun, 300 milyar dolar kaynak bulduğuna ilişkin söylemlerini eleştirdi. Bakan Dönmez, "Önceden tek marifetleri heykel yapmaktı şimdi bir de buna elleriyle kalp yapmayı eklediler. Büyük icraat doğrusu. Onu da biri yapıyor 5'i yapamıyor. Sizin elinizle yapmaya uğraştığınız kalbi, TEKNOFEST'te yerli ve milli uçaklarımızla pilotlarımız gökyüzüne çiziyor. İşte aradaki farkımız bu. Onlar şov peşinde, gösteri peşinde. Biz ise eser ve icraat derdindeyiz. Memleketin her bir köşesine hizmet götürme derdindeyiz. Bunu birileri yakalamış. Demiş ki 'Bizde para çok.' O da hemen atlamış. Aynı adam geçen yıl Londra'dan gelen yatırımcılara 'tefeci' diyordu. Ne ara onların parasını akladı bilmiyoruz. Öyle ya 1 yıl önce tefeci diyor şimdi temiz para diyor. Londra'ya gidip tefecilerden iki büklüm minnet dilenenlere söyleyelim. Devreye aldığımız projelerin bize sağlayacağı katkı 300 milyar dolardan fazla. Londra'ya Amerika'ya gidip para dilenmene gerek yok. Kaynak burada, Anadolu'da, Karadeniz'de. Sen gidip tefecilerin önünde el pençe divan duracaksın. Onlara 'ağam paşam' diyeceksin. Sonra geleceksin, burada yapılan işlere çamur atacaksın. Hastanelere, yollara, köprülere, savaş gemilerine, İHA'lara, SİHA'lara burun kıvıracaksın. Bak bir daha söylüyorum, bizim icraatlarımızın ulaştığı yere, sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Sizin işiniz gücünüz bizim yaptıklarımıza engel olmak" şeklinde konuştu.
'İLK FIRSATTA BİRBİRİNİ SATACAKLAR'
Muhalefet partilerini de eleştiren Bakan Dönmez, "Akkuyu yapılırken iptal ettirmek için bunlar mahkemeye gitmediler mi? Gittiler. İstanbul Havalimanı'nı iptal ettirmek için mahkemeye gitmediler mi? Gittiler. Yollar, köprüler, enerji santralleri yapılırken mahkemelere gitmediler mi? Gittiler. Bunlar icraattan anlamaz. Bunlar hizmet siyaseti nedir bilmez. Cumhurbaşkanımız boşuna demiyor bunlar iki koyun bile güdemez diye. Bakmayın şimdilik birbirlerinin yüzlerine güldüklerine. Hepsi içten içe birbirine bilenmiş durumda. Hepsi ilk fırsatta birbirini satacak. Birbirine çelme atacak. Çünkü aralarındaki birlik menfaat birliği, çıkar birliği. Bunlar da samimiyet yok, ihlas yok, değerkamlık yok. Milleti düşünen yok. Milletin işini, aşını büyütme niyetleri yok. Daha başa gelmeden bakanlıkları, kurumları paylaşmaya başladılar. Bunlardan millete hayır gelir mi soruyoruz sizlere? Gelmez. Gelmez elbette" ifadelerini kullandı.
AK Parti Eskişehir milletvekili adayları Ayşen Gürcan, Ali Demirel, Hakan Çizmelioğlu, Pınar Turhanoğlu Gücüyener ve Derya Çıraklı ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan da mitinge katılarak birer konuşma yaptı.
MEMUR-SEN İL DİVAN TOPLANTISINA KATILDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, parti mitinginin ardından bir düğün salonundaki Memur-Sen Eskişehir Şubesi´nin İl Divan toplantısına katıldı. Sendika başkanları tarafından karşılanan Bakan Dönmez, şunları söyledi:
"Öncelikle şunu da söylemem lazım. Ortak değerlerimiz var. Ortak geçmişimiz var. Ortak geleceğimiz var. Dolayısıyla müşterek yanlarımızın oldukça fazla olduğu bu çalışma örgütüyle biz dün nasıl bir ve beraber hareket ettiysek, bugün de aynı şekilde, aynı tarafta bir ve beraber hareket edeceğiz. Yarın da bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmadan hareket edeceğiz. Ben bir memur çocuğuyum. Annem de babam da memur. Kendimde çalışma hayatımın önemli bir kısmında kamu görevlerinde bulundum. Bunun bir kısmı 657'ye tabi memur olarak da çalıştım. Dolayısıyla kendimi sizden farklı görmüyorum. Evet bugünkü pozisyonumuz, sorumluluğumuz biraz farklı olmakla birlikte beni tanıyanlar bilecektir ki çalışma ortamına, çalışma barışına çalışma ekibine önem veren birisiyim. Özellikle de genç memurlarımızın yetişmesi, yetiştirilmesi için Bakanlığımızda çok özel programları hayata geçiren bir ekibiz" (DHA) DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN
2023-05-07 22:24:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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