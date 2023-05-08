Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Alperen Akdağ yaralandı.
Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı'nda Alperen Akdağ´ın kontrolünü yitirdiği 16 APS 45 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Akdağ yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Alperen Akdağ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-05-08 18:02:39
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