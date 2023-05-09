Bakan Dönmez: Son 20 yılda yaptıklarımız ile aradaki farkı kapattık



Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/BEYLİKOVA(Eskişehir),(DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Gerek petrolde gerek gazdaki keşiflerimiz, enerji, elektrik tarafındaki nükleer güç santralinden, rüzgar santrallerinde, güneş santrallerine kadar. Aslında maalesef bu konulara çok geç başlamışız Türkiye'de. Ama şu son 20 yılda yaptıklarımız ile aradaki farkı kapattık. Gelişmiş ülkeler ile baktığımızda. Şimdi artık beraberiz, onlar ile yarışta. Bundan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde bir hükümet kurulacak olursa, artık fark bizim lehimize dönmüş olacak" dedi.

Bakan Dönmez, Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementi tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye'de son dönemde yapılan enerji yatırımlarından bahseden Dönmez, "Son yıllara yapmış olduğumuz atılımlarla birlikte hem deniz hem de karalarda hidrokarbon arama faaliyetlerimize hız verdik. Filomuzu güçlendirdik, 2 tane sismik araştırma gemimiz, 4 tanede sondaj gemimizle birlikte dünyanın sayılı enerji filosu arasına koymuş olduk. Bunun tabii ki olumlu neticelerini milletçe yaşadık, sevindik. 2020 yılında hem Türkiye'nin hem dünyanın en büyük doğal gaz keşfine imza attık. Ardından gelen keşiflerle birlikte Karadeniz'de, Sakarya gaz sahasında ulaştığımız doğal gaz rezervi toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle de 20 Nisan'da Filyos'ta bu doğal gazı karaya çıkardık, tesise teslim ettik. Yine o gün Cumhurbaşkanı'mız, milletimize iki müjde verdi. Bir yıl süreyle tüm mutfak kullanımlarında bedava verilmesi ki; yaklaşık 25 metreküptür. Diğeri de gelecek olan ilk faturaların devlet tarafından karşılanması. Bir haftalık yazlık güncelleme sürecinden sonra da mayıs ayı itibarıyla artık faturalar gidiyor. Ama herhangi bir bedel tahakkuk edilmiyor" dedi.

'100 KADAR ÜRETİM KUYUSU AÇACAĞIZ'

Gabar bölgesindeki petrol keşfine değinen Dönmez, bu bölgedeki kuyu sayısını kısa süre içerisinde 100'e çıkararak üretimi de arttıracaklarını söyledi. Bu alandaki çalışmaların aralıksız olarak sürdüğünü belirten Dönmez, "Doğal gaz keşfinden hemen sonra da yine Türkiye tarihinin en büyük petrol keşiflerinden birine imza attık. Şırnak Cudi Gabar bölgesinde yaklaşık 4 yıldır arama ve araştırmalarımız devam ediyordu. Önce Esma Çevik kuyularında bir petrol keşfi açıklamıştık. Şimdi orada yaklaşık 10 bin varil kadar ulaşan petrol üretimimiz söz konusu. Geçtiğimiz yılın ekim ayında, bir başka lokasyon daha tespit etti. Orada da Türkiye'nin en büyük petrol keşiflerinden birisine ulaştık. Son derece kaliteli bir petrol. Saha tam üretime geçtiğinde yaklaşık günlük 100 bin varile kadar üretim yapabilecek. Şu anda kamu ve özel sektörün günlük üretimi 80 bin varil. Bu sahayı devreye aldığımızda 2 katından daha fazla üretim artışı sağlamış olacağız. Sadece bu saha, tek başına Türkiye'deki petrol ihtiyacının yüzde 12'sini karşılama kapasitesine sahip. Burada da planlamalarımızı yapıyoruz. 2-3 yıl içerisinde sahanın tamamında 100 kadar üretim kuyusu açacağız ve boru hattı ile birlikte rafine ya da terminallere sevkiyatına başlayacağız. Zaten şu anda ilk kuyuda günlük, 1200-1300 varil üretim var. Diğer bir konumuz da Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Ülkemizin 60 yılı aşkın bir süredir hayal ettiği ama bir türlü başaramadığı bu santrali artık son virajı aldık. Bir yıl içerisinde elektrik üretmeye geçecek. Türkiye'nin en büyük yatırımı" diye konuştu.

'TOPLAM REZERV MİKTARI 694 MİLYON TON'

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka tesislerindeki lityum üretimini de anlatan Dönmez, yıllık 700 tonluk üretim sağlayacak olan endüstriyel tesisi de kısa bir süre içerisinde açacaklarını açıkladı. Dönmez, "Şimdi yıllık 700 tonluk endüstriyel ölçekli bir tesisimiz olacak. Türkiye'nin lityum ihtiyacının yarısını bu tesisten karşılayacağız. Ancak takip eden yıllarda üretim kapasitesini arttırarak, ihtiyacımızın tamamını bu tesisten karşılama yoluna gideceğiz. Eskişehir'in Beylikova ilçesinde dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri sahasında keşfini gerçekleştirdik. Sahada toplam rezerv miktarı 694 milyon ton. Pilot tesis işletmeye alındı. Yıllık 1200 ton üretim yapıyor, 4 milyon dolarlık bir yatırımla bu tesis elde ettik. Ama endüstriyel tesise geçtiğimizde yıllık 570 bin ton üretim yapacağız. Yaklaşık 350 bin dolarlık bir yatırımla bunu gerçekleştireceğiz. Bu yatırım ve tesisten yıllık 200-250 milyon dolarlık bir gelir bekliyoruz" dedi. 'SON 20 YILDA YAPTIKLARIMIZ İLE ARADAKİ FARKI KAPATTIK'

Basın toplantısının ardından nadir toprak elementi pilot tesislerini gezen Dönmez, gazetecilere üretimle ilgili bilgiler verdi. Bir gazetecinin 'Olası bir hükümet değişikliğinde bu madenler kalır mı? Çalışmalar devam eder mi?' diye sorması üzerine Dönmez, "Olasılıklar üzerine konuşmak istemem. Ama şunu söyleyeyim. 20 yıl önce bunlar niye yapılmadı? Gerek petrolde gerek gazdaki keşiflerimiz, enerji, elektrik tarafındaki nükleer güç santralinden, rüzgar santrallerinde, güneş santrallerine kadar. Şimdi maden teknolojileri alanında da bunlar geçmişte yapılabilirdi. Aslında maalesef bu konulara çok geç başlamışız Türkiye'de. Ama şu son 20 yılda yaptıklarımız ile aradaki farkı kapattık. Gelişmiş ülkeler ile baktığımızda. Şimdi artık beraberiz, onlar ile yarışta. Bundan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde bir hükümet kurulacak olursa, artık fark bizim lehimize dönmüş olacak. Buna inanıyoruz. Diğer olasılığı değerlendirmek istemiyorum. Yerli milli teknolojiler de geldiğimiz nokta çok önemli. Daha önce evet yollar yapıyorduk. Ama o yollarda süreceğimiz kendi aracımız yoktu. Bugün, direkt elektrikli otomobil ile sektöre çok hızlı bir giriş yaptık. Denizde kendi savaş gemilerimizi yapıyoruz, uçak gemilerimizi yapıyoruz. Havada İHA'larımız, SİHA'larımız var. Şimdi bu hava filomuzu ayrıca kendi muharip savaş uçaklarımız girecek. Milli teknoloji ile geliştirdiğimiz helikopterlerimizi yapıyoruz. Son 20 yılda 'yapılamaz´ denilen, hayali bile kurulamayan birçok projeyi aslında hayata geçirmiş bir Cumhurbaşkanı'mız var. Halkımız bu yapılanları göreceğini, değerlendireceğini, takdir edeceğini düşünüyorum. 15 Mayıs'tan itibaren de yine kaldığımız yerden devam edeceğimize inanıyorum" cevabını verdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir / Beylikova Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-05-09 15:17:09



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