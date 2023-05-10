Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Hüseyin Özdağ, son yolculuğuna uğurlandı



Engin ÖZMEN-Oğuzhan KILIÇ-Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybeden ağabeyi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ'ın (74) cenazesi, Eskişehir'deki cemevinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'un eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü ve Alzheimer Konukevi'nde kalan ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, dün rahatsızlandı. Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Prof. Dr. Özdağ, zatürre ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Özdağ'ın cenazesi, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'ne getirildi. Cenazeye; Kılıçdaroğlu ile eşinin yanı sıra Prof. Dr. Özdağ'ın oğlu Cenk Özdağ, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti MKYK üyesi Burhan Sakallı, ailenin yakınları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

'BİNLERCE MADEN MÜHENDİSİ YETİŞTİRMİŞ'

Öğrencisi Derya Yurtaydın Özkar, Prof. Dr. Hüseyin Özdağ'ın çok değerli bir akademisyen olduğunu belirterek, "Tunceli'den gelmiş Eskişehir'de Anadolu ile Osmangazi Üniversitesi'nde binlerce maden mühendisi yetiştirmiş. Akademinin kendi alanında çok büyük uzman olan bir hocamızdı. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Işıklar içinde uyusun. 30 yıldır hocalığımın yanında benim babamdı. Kız evladı olmamış ama onun Eskişehir'deki kızıyım. Çok erken öldü. Keşke bu kadar erken ölmeseydi. Allah, geride kalanlara sabır versin" dedi.

Özdağ'ın cenazesi, cemevinde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Oğuzhan KILIÇ-Sarp DEMİRHAN

2023-05-10 13:00:28



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