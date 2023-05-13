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Bakan Dönmez, partisinin `Seçim yürüyüşü´ne katıldı

DHA

Bakan Dönmez, partisinin `Seçim yürüyüşü´ne katıldı


Engin ÖZMEN-Oğuzhan KILIÇ-Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti´den birinci sıra milletvekili adayı olduğu Eskişehir´de partisinin düzenlediği `Seçim yürüyüşü´ne katıldı. Kütahya´da ise çiftçi kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a destek vermek için traktörlerle konvoy yaparak şehir turu attı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti´den birinci sıra adayı olduğu Eskişehir´de seçim çalışmalarını partisinin düzenlediği `Seçim yürüyüşü´ ile tamamladı. Hamamyolu Caddesi´nde ellerinde Türk ve parti bayraklarıyla toplanan kalabalığın en önünde yer alan Bakan Dönmez ve diğer adayları halkı selamlayarak yaklaşık 2 kilometre yürüdü. Bakan Dönmez, Yediler Parkı´nda toplanan kalabalığa seslenerek hem partisine hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a destek istedi. Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmasında, "Görevliler, sandıkta görevlerini tamamlayıncaya kadar, terk etmeyecekler. Seçim kritik, bunlar şimdi havaya girdi. Kendilerini havaya soktular, `alıyoruz, alacağız´ dediler. Yalan inanmayın. Bugüne kadar 15 seçime de öyle girdiler. 15 seçimde de hizmete uğradılar. Erdoğan, yendi de yendi de. Yenilen pehlivan doymazmış. Önce tek başlarına, sonra ikişer, üçer üçer girdiler. En son yediydi. Sayıyı unuttuk. Eskişehir meydanından diyoruz ki topunuz gelin. Vız gelir tırs gider" şeklinde konuştu.
KÜTAHYALI ÇİFTÇİ KADINLAR KONVOY YAPTI
Kütahya´da ise bir araya gelen çiftçi kadınlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan´a destek vermek için traktörlerle konvoy yaparak şehir turu attı. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahyalı çiftçilerin AK Parti´ye gösterdikleri ilgiden dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, "İnşallah yarın da bundan önceki 15 seçimde gösterdiği gibi yine partimizin ve Recep Tayyip Erdoğan´ın yanında duracak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN-Oğuzhan KILIÇ
2023-05-13 17:47:46

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