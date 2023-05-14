Eskişehir´de oy verme işlemi başladı

Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de Cumhurbaşkanı ve 28´inci Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Sabah erken saatlerde gelenler oy verme işlemi öncesi kuyruk oluşturdu.
Yüksek Seçim Kurulu´nca Eskişehir´de 2´si merkez 14 ilçede 688 bin 989 seçmen için 2 bin 191 sandık kuruldu. Oy kullanmak için sabah saatlerinde Hacı Süleyman Çakır Anadolu Lisesi´ne gelenler okul ve sınıfların önünde kuyruk oluşturdu. Oy verme işlemi saat 08.00´da başlarken, kimlikleri ile seçmen kağıtları kontrol edilen seçmenler, oy pusularına `evet´ mührü basarak şeffaf sandıklarda Cumhurbaşkanı ve 28´nci Dönem Milletvekilliği için oy kullandı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da oyunu Hacı Süleyman Çakır Anadolu Lisesi´ndeki 1058 numaralı sandıkta kullandı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN
2023-05-14 09:25:25
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