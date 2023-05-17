Depremzedelere hakarete Eskişehir'de gözaltı



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR'de 14 Mayıs'taki seçimlerde oy kullanan depremzedelere sosyal medyadan hareket ettiği öne sürülen A.D.D. adlı kadın, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlaması ile gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada depremzedeler hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlattı. Eskişehir'de çektiği videoda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanan depremzedelere sosyal medyadan hareket ettiği öne sürülen A.D.D. adlı kadın hakkında gözaltı kararı verildi. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlaması ile gözaltına alınan kadın, emniyete götürüldü. İfadesi alınan A.D.D., daha sonra adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-05-17 12:53:18



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