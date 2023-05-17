Depremzedelere hakarete Eskişehir'de gözaltı (2)

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ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST

Eskişehir'de 14 Mayıs'taki seçimlerde oy kullanan depremzedelere sosyal medyadan hareket ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.D.D. adlı kadın, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-05-17 15:54:02



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