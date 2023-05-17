Eskişehir'de yıldırım düştü; 1 araç ile 100 evin elektrik tesisatı zarar gördü



Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN, (DHA)-ESKİŞEHİR´in Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi´nde aydınlatma direğine düşen yıldırım, park halindeki bir hafif ticari aracın yanı sıra 3 sokaktaki 100'e yakın evin elektrik tesisatına ve elektronik cihazlarına zarar verdi.

Eskişehir´de öğle saatlerinde başlayan ve kısa süren sağanağın ardından Tepebaşı ilçesindeki Yeşiltepe Mahallesi Yılmazoğulları Sokak'ta bir aydınlatma direğine yıldırım düştü. Aydınlatma direği önünde park halinde bulunan Ender Orakçı´ya ait 26 GD 813 plakalı hafif ticari aracın lastikleri patlarken, elektronik aksamı da zarar gördü. Üç sokaktaki 100'e yakın evde, telefon hatlarının yanı sıra elektrik tesisatları ve evlerdeki elektronik cihazlar kullanılmaz hale geldi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokaklarda tespit çalışması başlatıldı. Yeşiltepe Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, "Yeşiltepe Mahallesi ciddi bir hasar gördü. Öncelikle Yılmazoğulları sokağının tamamı ve diğer sokaklarda ciddi arızalar oluştu. Elektrik dağıtım şirketi henüz gelmedi, hasar tespit yapmadılar. Şükredeceğimiz bir konu var. İnsanlarımıza bir şey olmadı. Yaklaşık 100 kadar evimizde yıldırım düşmesi sonucu evlerdeki beyaz eşyalar, kombiler, internet kabloları, elektrik tesisatları zarar gördü" dedi.

`YILDIRIM, BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE DÜŞTÜ´

Mahalle sakinlerinden Hilmi Eker, yıldırımın büyük bir gürültü ile düştüğünü ifade ederek, "Yağmurun ardından bir gök gürültüsü duyduk. Bir bomba sesi gibiydi. Evlerimizden fırladık. Dışarı çıktığımızda herkesin sokakta olduğunu gördük. Evleri kontrol ettik, Yılmazoğulları Sokağı'ndaki evlerde kombiler, beyaz eşyalar, komşumuzun aracı bile yandı. Korku içerisindeyiz. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri henüz gelmedi. Benim dahil evlerin elektrik tesisatları yandı. Yeşiltepe Mahallesi´nde komşularla görüşüyoruz birçok sokakta aynı şey var" diye konuştu. Evindeki beyaz eşya ve elektronik cihazların çalışmadığını anlatan Aynur Özalp da "Evde kahvaltı hazırlıyorduk. Prizlerden ateş çıktı. Kombi çalışmıyor. Evdeki elektrik eşyalar çalışmıyor. Çok gürültü ile yıldırım düştü çok korktuk" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Tepebaşı Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-05-17 16:24:44



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