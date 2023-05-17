Engelli bakım merkezinde darp suçlamasında 9 sanığa 38 bin lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli bakım merkezinde darp suçlamasında 9 sanığa 38 bin lira ceza

DHA

Engelli bakım merkezinde darp suçlamasında 9 sanığa 38 bin lira ceza


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de 8 ay kaldığı özel engelli bakım merkezinde kötü muameleye maruz kaldığı iddia edilen zihinsel engelli Selim Serdaroğlu´na (50) ilişkin davada mahkeme, 22 sanıktan 9´i hakkında `taksirle yaralama´ suçundan toplam 38 bin 500 lira para cezası verdi.
Sakarya´da oturan Ömer Serdaroğlu, rahatsızlıkları dolayısıyla bakımını sürdüremediği yüzde 78 zihinsel engelli oğlu Selim Serdaroğlu´nu, 2017 yılı Ağustos ayında Eskişehir´in Seyitgazi ilçesinde bulunan özel bir zihinsel engelli bakım merkezine yerleştirdi. Baba Serdaroğlu, yaklaşık 8 ay bakım merkezinde kalan oğlunun yüzde 78 olan engel durumunun yüzde 90´a yükseldiğini, vücudunda morluklar olmasına ve kalça kırığına rağmen hastaneye sevkinin 12 gün sonra yapıldığını öne sürerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´na şikayette bulundu. Baba Serdaroğlu, sürekli ziyaret ettikleri oğlunun bakım merkezinde darp edilerek kötü muamele gördüğünü de iddia etti.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca 2020 yılında iddianame hazırlanırken, soruşturma kapsamında bakım merkezinin güvenlik kameraları incelemeye alındı. 26 Nisan 2018 tarihli güvenlik kamerası kayıtlarında Selim Serdaroğlu´nun tek başına yardım almaksızın yürüyebildiği ancak yatak odasına girdikten yaklaşık 1 saat sonra yürümekte zorlandığı, personelin farklı saatlerde Serdaroğlu´nu kollarından ve bacaklarından tutup taşıyarak odasına götürüldüğü tespit edildi. Bilirkişi raporunda ise engelli bakım merkezi personelinin yanı sıra kurum müdürü ve sahibinin de kusurlu bulunduğu belirtildi.
1,5 YIL SONRA ÖLDÜ
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi´nde kalça ameliyatının ardından tedavi gören Selim Serdaroğlu, 2020 yılı kasım ayında hayatını kaybederken, Eskişehir 7´nci Asliye Ceza Mahkemesi´ne aralarında bakıcı, sağlık personeli ve kurum müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede odada yalnızken düşerek kalçasını kırdığı belirtilen Selim Serdaroğlu için sanıklar Aysun Y., Ayşe G., Esma U., Fikriye O., Gizem Ç., Hamide B, Tuğçe Y., Ummahan E., Bedia K., Seferihan Y., Fatmagül U., Havva Ç., İrem B., Serhat Sedat D., Yağmur T., Rabia K., Hafize Ç., Soner G., Yusuf G., Emin D., Merve Ç. ve Damla K. hakkında `taksirle yaralanmaya neden olma´ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.
MAHKEME KARARINI VERDİ
Eskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 14´üncü duruşmasına, hayatını kaybeden özürlü Selim Serdaroğlu´nun ailesi katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme, avukatların son savunmalarının ardından kurum sahibi Selahattin Serhat D.´ye 10 bin lira, Yağmur T.´ye 7 bin 500 lira, diğer sanıklar Rabia K., Hafize Ç., Soner G., Yusuf G., Emin D., Merve Ç. ve Damla K. hakkında ise 3´er bin lira adli para cezası verdi. Sanıkların cezalarında takdiri indirim uygulayan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Davada yargılanan diğer 14 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Mahkeme sanıklara verilen kararda, olay nedeniyle belirlenebilir somut bir zararının bulunmaması ile sanıklar hakkında mahkemece bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat getirilmesinin dikkate alındığını kaydedildi.
'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Serdaroğlu ailenin avukatları Özge Canko ve Özgecan Sırma, verilen karara karşı itiraz edeceklerini belirterek, "Bir kısım beraat kararı ve düşük hadden olan cezalandırmaların kesin kararda değişeceğine inanıyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-05-17 19:31:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de yıldırım düştü; 1 araç ile 100 evin elektrik tesisatı zarar gördü
YEREL HABERLER Eskişehir'de yıldırım düştü; 1 araç ile 100 evin ...
GÜNCELLEME - Eskişehir'de depremzede seçmenlere hakaret eden şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eskişehir'de depremzede seçmenlere ...
Depremzedelere hakarete Eskişehir'de gözaltı (2)
YEREL HABERLER Depremzedelere hakarete Eskişehir'de gözaltı (2)
Eskişehir'de aydınlatma direğine yıldırım isabet etti
YEREL HABERLER Eskişehir'de aydınlatma direğine yıldırım isabet etti
Eskişehir'de engelli bakım merkezindeki darp ve kötü muamele davasında 9 sanığa para cezası
YEREL HABERLER Eskişehir'de engelli bakım merkezindeki darp ve kötü ...
Eskişehir'de jandarma personeline işaret dili eğitimi
YEREL HABERLER Eskişehir'de jandarma personeline işaret dili eğitimi
Depremzedelere hakarete Eskişehir'de gözaltı
YEREL HABERLER Depremzedelere hakarete Eskişehir'de gözaltı
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Eskişehir'de üniversiteli gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Eskişehir'de ...
Eskişehir'de depremzede seçmenlere hakaret eden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de depremzede seçmenlere hakaret eden ...
Eskişehir'de Cumhur İttifakı'nın temsilcileri toplandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de Cumhur İttifakı'nın temsilcileri ...
Eskişehirspor 58 yıl sonra profesyonel liglere veda etti
YEREL HABERLER Eskişehirspor 58 yıl sonra profesyonel liglere veda ...
Kedisi Slyvia'yı gittiği her yerde "omzunda" gezdiriyor
YEREL HABERLER Kedisi Slyvia'yı gittiği her yerde "omzunda" ...
URAYSİM Projesi tüzel kişilik kazandı
YEREL HABERLER URAYSİM Projesi tüzel kişilik kazandı
Mihalgazi ilçesinde Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mihalgazi ilçesinde Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi
Eskişehir'de CHP 3, AK Parti 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı
YEREL HABERLER Eskişehir'de CHP 3, AK Parti 2, İYİ Parti 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.