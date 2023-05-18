Bu kez de Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı (2)

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Eskişehir'de depremzedelere yönelik sözlerinin ardından bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşegül Didem D. (41), savcılık sorgusu sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-05-18 15:28:36



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