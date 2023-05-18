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Bakan Dönmez: Bu seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan´a vefa seçimi

DHA

Bakan Dönmez: Bu seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan´a vefa seçimi


Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a `vefa seçimi´ olarak gördüklerini belirterek, "Bu seçim bir vefa seçimi. Sayın Cumhurbaşkanımız 21 yıldır gece gündüz demeden, ömrünü milletimize vakfetti. Şimdi inşallah milletimiz de 21 yılın şanına yakışır bir şekilde bir kez daha oylarını Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana kullanacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhur İttifakı partilerinin il başkanlarının da katılımıyla `basın buluşması´ düzenledi. Seçim sonuçlarını değerlendiren Bakan Dönmez, seçmenlere büyük katılımlardan dolayı teşekkür etti. Seçimin enerji anlamında herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandığını ifade eden Bakan Dönmez, "Bildiğiniz gibi tabii seçim güvenliğinin unsurlarından bir tanesi de enerjiyle ilgili hususlardı. Hamdolsun o gün Türkiye sathında herhangi bir sorun yaşanmadan süreç tamamlanmış oldu. Milletimiz 21 yıldır olduğu gibi bir kez daha teveccühleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güvenini ortaya koydu. Seçimden önce yapılan anketlere, algı operasyonlarına tüm iftira ve saldırılara rağmen Anadolu irfanı bir kez daha galip geldi. Milletimizin ferasetiyle, oynanan her oyunu kurulmak istenen bütün tuzakları bozduk. Kumar masallarını dağıttık. Cumhur İttifakı'mızın bütün temsilcileri olarak seçim süreci boyunca sokak, sokak, kapı, kapı gezdik. Milletimize gerçekleri hakkı ve hakikati anlattık. Bir kez daha Cumhur İttifakı'ndaki bütün kardeşlerimize, üstün gayretlerinden, fedakarlıklarından, özverilerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.
'DEPREM TURİSTİ ADINI VERİYORUM ONLARA'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçimin ardından depremzedelere yönelik hareketler edildiğini söyledi. Hakaret edenleri `insanlıktan nasibini almamış kişiler´ olarak nitelendiren Bakan Dönmez, "Seçim gecesi hep beraber bazı olaylara şahit olduk. Deprem bölgesinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na yüksek oy çıktı diye içlerindeki kini, nefreti ortaya çıkarttılar. Meğer bunların yardımı aslında seçim yardımıymış. Göz boyamakmış. Karşılık bekleyerek yapılmış yardımlar olduğunu anladık. Bunlar tabirimi mazur görün, insanlıktan nasibini almamış kişiler. Bunlar bunca acıya rağmen enkaz altında iktidar arayanlar. Depremin ilk günlerinde ben de oradaydım. 45 günüm orada geçti. Devletimiz tüm ilgili kurum ve kuruluşlarıyla, ardından tüm sivil toplum kuruluşlarımız, oraya adeta yağdı. Yardımlarını yağdırdılar. Bizzat birçok olaya yakinen şahidim. Birçok depremzedenin acısına ortak olduk. Ama bazıları da turist gibi gelip gitti. Deprem turisti adını veriyorum ben onlara. Enkaz başında fotoğraf çektirdiler. Yanlarında getirdikleri ikinci sınıf oyuncularla, ucuz tiyatro sergilediler" diye konuştu.
TEKİRDAĞ´DAKİ DEPREMZELERİN MİSAFİRHANEDEN ÇIKARILMASINA TEPKİ 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi´nin depremzedeleri seçimin hemen ardından misafirhanelerden çıkardığını anlatan Bakan Dönmez, şöyle devam etti:
"Maalesef son günlerde özellikle bazı büyükşehir belediyeleri, muhalefet partilerinin partilerine mensup bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimizi cezalandırmak için misafirhaneden çıkartmaya bile kalktılar. Dediler ki, `gidin AFAD'a, bundan sonra AFAD size yardımcı olacak.´ Seçim gecesi yine bir başka tiyatroyu daha yaşadık. İki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı kendi ifadeleriyle, gerçekleri çarpıtarak `biz öndeyiz hiç merak etmeyin´ şeklinde televizyonlardan, ekranlardan, milleti kandırmaya çalıştılar. Ama bir müddet sonra onların da sesi kesildi. Çünkü sonuç zaten sandıktan çıkan neyse çeşitli ajanslar kanalıyla da olsa her partiye gitti, televizyon ekranlarına gitti ve ortada sonuç biraz önce sevgili değerli başkanlarımızın da ifade ettiği gibi tecelli etmiş oldu. Milletimiz bir kez daha terörle iş tutanlara, terör sevicilerine, seçim gecesi gereken cevabı verdi. Kandil'den yeni bir açıklama daha geldi; `ikinci turda da iş birliğimiz sürecek´ dediler. Şimdi de milliyetçi, muhafazakar kardeşlerimizin oyunu almak için video çekiyorlar. Strateji değişikliğine gideceklerini söylüyorlar. Ama ortada söylenmiş birçok söz var. Bunlar tamamen vatandaşın özellikle milliyetçi oyları, kendi adaylarına yönlendirilmesi adına yapılan algı operasyonudur. Kandil'den ve Kandil'in temsilcilerinin seçim meydanlarındaki konuşmalarında adeta ülkeye tehdit edercesine yapılan açıklamalardan kimin hangi tarafta olduğunu herkes ayan beyan gördü. Bu saatten sonra, `işte biz onlarla temasımız yoktu´ demenin hiçbir gerçekliği olmaz. Bunu zaten vatandaşımız da görüyor."
`BU SEÇİM, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN´A VEFA SEÇİMİ´
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a `vefa seçimi´ gördüklerini belirterek, "Şimdi önümüzde bir seçim daha var. Bir yerde ilk yarısı oynanmış maç gibi düşünebiliriz. Evet ikinci yarıya önde gidiyoruz. Ama maç 90 dakika. Hakemde milletimiz, öyle ümit ediyorum ki milletimiz yine birincil seçimde olduğu gibi Cumhurbaşkanımıza desteğini devam ettirecek ve belirgin bir farkla da yine Cumhurbaşkanımıza, milletine, devletine hizmet etme yetkisi verecektir. Bir kez daha söylüyoruz. Türkiye düşmanları üzülecek ama milletimiz sevinecek. Türkiye için dua eden gözyaşı döken milyonlar bir kez daha sevinecek. Şimdi artık son bir adım kaldı. Bu seçim bir vefa seçimi. Sayın Cumhurbaşkanımız 21 yıldır gece gündüz demeden, ömrünü milletimize vakfetti. Şimdi inşallah milletimiz de 21 yılın şanına yakışır bir şekilde bir kez daha oylarını Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana kullanacak. Büyük Türkiye zaferi için haydi bir kez daha sandığa. Oylarımızı inşallah bir kez daha istikrar için vereceğiz. Oylarımızı bir kez daha birliğe, refaha ve büyük Türkiye hareketine vereceğiz. 28 Mayıs sabahı aydınlığa hep birlikte imza atacağız" ifadelerini kullandı.
Basın buluşmasına katılan Bakan Dönmez´in yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Büyük Birlik Partisi Merkez MKYK üyesi Ahmet Namık Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı da birer konuşma yaptı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN
2023-05-18 16:57:03

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