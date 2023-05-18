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ATM'den 50 bin TL çalıp kaçtı; linçten polis kurtardı

DHA

ATM'den 50 bin TL çalıp kaçtı; linçten polis kurtardı


Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, banka görevlisinin yükleme yaptığı ATM'nin arka bölümünden yaklaşık 50 bin TL para alarak kaçan Ömer C. (26), peşinden koşan vatandaşlar tarafından yakalandı. Çıkan arbede sonucu vatandaşlar tarafından darbedilen Ömer C., polis ekiplerince kurtarılıp, gözaltına alındı. 
Olay, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Porsuk Bulvar İletişim Sokak'ta meydana geldi. Bir bankanın görevlisi, sokak üzerindeki ATM'ye para yüklemek için arka bölümünü açtı. Para dolu çuvalı içeride bırakıp ATM'nin ön tarafına geçen görevli, sistemi kapatmak ve sırada bekleyenleri uyarmak istediği sırada içeri giren Ömer C., yaklaşık 50 bin TL parayı alıp kaçtı. Görevlinin bağırması üzerine çevredekiler, Ömer C.´nin peşine düştü. Yaklaşık 200 metrelik kovalamacanın ardından Ömer C., vatandaşlar tarafından Köprübaşı mevkisinde yakalandı. Şüphelinin elindeki paraları alan vatandaşlar, polise haber verdi. Bu sırada Ömer C., Porsuk Çayı´na atlayarak kaçmak istedi. Buna izin vermeyen vatandaşlarla Ömer C. arasında kısa süreli arbede çıktı.
LİNÇTEN POLİS KURTARDI
Linç edilmekten, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince kurtarılan Ömer C., gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Vatandaşların şüpheliden aldığı paralar ise polise teslim edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Ömer C., ifadesi için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Polis ekipleri, ATM ve çevresinde incelemede de bulundu.
'GÖREVLİ BAĞIRINCA, PEŞİNE DÜŞÜP YAKALADIK'
ATM'den paraları alıp kaçan Ömer C.'yi yakalayanlardan Tansel Uyar, görevlinin uyarması üzerine şüpheliyi yakaladıklarını anlatarak, "ATM'den bir şahıs kovaladık. Banka görevlisi arkadaş, buradan bağırarak devam etti. Tabii baya da hızlı koşuyordu, üzerinde de para olduğunu tespit ettik. Banka görevlisi de ön taraftaki ATM´yi durdurmak isterken, şahıs da arka taraftan bir yerden çıkıyor. Peşinden koşmaya başladık. Ben de `polisim yat yere´ deyince bir duraksattık. İleride de yere yatırıp görevli memurlara teslim ettik. Üzerinden de paralar çıktı. Şimdi de emniyete götürdüler. Kendini suya atmaya kalktı ama yakaladık oradaki vatandaşların sayesinde tuttuk, çektik. Sağ salim de paraları aldık. Banka görevlisi de kurtulmuş oldu. Elimizden bu kadarı geldi" dedi. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN
2023-05-18 18:46:29

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