ATM'den 50 bin lira çalan şüpheli, adli kontrolle serbest

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, banka görevlisinin para yüklediği ATM'nin arka bölümünden yaklaşık 50 bin lirayı çalan, vatandaşlar tarafından yakalanıp, polis ekiplerince gözaltına alınan Ömer C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Odunpazarı ilçesi Porsuk Bulvarı´ndaki bir bankanın görevlisi, para yüklemek için ATM'nin arka bölümünü açtı. Para dolu çuvalı içeride bırakıp ATM'nin ön tarafına geçen görevli, sistemi kapatmak ve sırada bekleyenleri uyarmak istediği sırada içeri giren Ömer C., yaklaşık 50 bin lirayı alıp kaçtı. Görevlinin bağırması üzerine çevredekiler, Ömer C.´nin peşine düştü. Yaklaşık 200 metrelik takibin ardından Ömer C., çevredekiler tarafından Köprübaşı mevkisinde yakalandı. Vatandaşlar, şüphelinin elindeki paraları alıp, polise haber verdi. Bu sırada Ömer C., Porsuk Çayı´na atlayarak kaçmak istedi. Ömer C. ile onu kovalayanlar arasında çıkan arbedeyi gelen polis ekipleri engelledi.

23 SUÇ KAYDI VAR

Hırsızlıktan 23 suç kaydı olduğu belirlenen Ömer C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´ne çıkarıldı. Mahkeme, Ömer C.´nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-05-19 16:54:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.