Fuat Oktay: Burunlarının diplerini göremeyecek kadar makam mevki peşine düşmüş durumdalar



Engin ÖZMESarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu´nu eleştirerek, "Cumhurbaşkanı yardımcılığı peşindeler hala. Kendi seçmeninin verdiği yetkiyle seçmenine, bölgesine, ilçesine katkı vermekten ziyade oraların sorunlarını çözmekten ziyade il il, ilçe ilçe dolaşarak, bir cumhurbaşkanı yardımcılığı sevdasına düştükleri için kendi vatandaşının, kendi beldesinin, kendi ilçelerinin sorunlarını artık görmezden gelecek kadar burunlarının diplerini göremeyecek kadar makam mevki peşine düşmüş durumdalar" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir´in Mihalıççık ilçesi Koyunağılı Mahallesi mevkisindeki kömürden elektrik üreten Yunus Emre Termik Santrali´ni ziyaret etti. Oktay ve Bakan Dönmez, termik santraldeki işçilerle öğle yemeği yedikten sonra santral hakkında detaylı bilgi aldı. Oktay, brifingin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunarak Yunus Emre Termik Santrali´nin, temmuz ayında iki ünitesi çalışan bir santral olacağını söyledi.

`ESKİŞEHİR´İN YÜZDE 75 ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYACAK´

Yunus Emre Termik Santrali´nin Eskişehir'in yüzde 75 enerji ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte tesis olduğunu ifade eden Oktay, "Gerçekten muhteşem bir tesis. Böyle bir tesisin atıl kalması zaten düşünülemezdi. Seçim çalışmalarımız çerçevesinde de bölgedeki yaptığımız çalışmalarda bu gündemimize geldiğinde hemen yakinen ilgilenmek istedik. Ve tüm tarafların kazanacağı da bir çözüm oluşsun arzusundaydık. Gerek burada tesis sahiplerinin, işletmecinin, işverenin, gerek çalışanlarımızın gerekse yereldeki bölgemizin kalkınmasına katkı verecek bir çözüm, hamdolsun bugün o çözümü bulmuş durumdayız. Özellikle çalışanlarımızın çok büyük arzusu vardı. Bir an önce üretime dönmekle alakalı. Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettik. Hemen bir an önce çözüm bulunması doğrultusunda direktiflerini de aldık. Zaten çözüme ulaştık. Sayın Bakanımız bu konuda yine çok çok yakinen takip ettiler. Çözüm 2 üniteden oluşan bir tesis ve Eskişehir'in yüzde 75 enerji ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükteki bir tesisi düşünün. Dolayısıyla 1 Haziran itibariyle işletmeye alıyoruz. Hemen akabinde de ikinci ünitenin işletmeye alınması çalışmaları devam ediyor. Temmuzdan itibaren de yine hem hali hazırdaki tüm çalışanlarımız işbaşı yapıyor. Temmuz itibariyle de yine ilave her ay 100´er kişi olmak üzere de ekime kadar da ikinci ünite devreye alınmış olacak. Bu ülkemiz için de işveren için de çalışanlarımız için de yereldeki ilçelerimiz için de güzel bir kazanç oldu. Kazan kazan ilişkisi oldu. Hayırlı olsun diliyorum" dedi.

'CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI SEVDASINA DÜŞTÜLER'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu´nu eleştirdi. Oktay, "Hemen termik santralle Mihalıççık arasındaki yolun daha kısa şekilde yapılmasıyla alakalı, yerel yönetimlerimizle ilgili valiliğimiz gerek bakanlığımız tüm tarafları elini taşın altına koydu. Hemen şimdi orası yapılıyor olacak. Yine aynı şekilde burasıyla Beypazarı arasındaki bir yol sorunu var. Belki oraya nasıl bir çözüm bulabiliriz diye bakıyoruz. Çünkü karayollarının ağında olsa çok daha rahat büyükşehir belediyelerinde olduğu için büyükşehir belediyeleri de ne yazık ki buralara hizmet vermeyle alakalı bir dertleri bugüne kadar olmamış. Bugünden sonra da pek olacağı benzemiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı yardımcılığı peşindeler hala. Kendi seçmeninin verdiği yetkiyle seçmenine, bölgesine, ilçesine katkı vermekten ziyade oraların sorunlarını çözmekten ziyade il il, ilçe ilçe dolaşarak, bir cumhurbaşkanı yardımcılığı sevdasına düştükleri için kendi vatandaşının, kendi beldesinin, kendi ilçelerinin sorunlarını artık görmezden gelecek kadar burunlarının diplerini göremeyecek kadar makam mevki peşine düşmüş durumdalar. Ne yazık ki milletin verdiği yetkiyi, yetkinin gereğini yapamayacak kadar da aciz duruma düşmüş durumdalar. Biz buraya da nasıl bir çözüm bulabiliriz? Ona da bakacağız" diye konuştu.

`TARIM VE TURİZM AÇISINDAN MUHTEŞEM POTANSİYELLER VAR´

Eskişehir´de enerjinin yanı sıra tarım ve turizm açısında da potansiyel olduğunu ifade eden Oktay, 28 Mayıs´taki seçimlerin ardından Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeye devam edeceklerini dile getirdi. Oktay, "Özellikle bölgemiz biliyorsunuz nadir elementlerin de bulunduğu bir bölge. Bakanlığımızın çok yoğun çalıştığı bir konu bu. Gerek bunların değerlendirilmesi ama onun ötesinde yine tarım ve turizm potansiyeli açısından muhteşem potansiyeller var. Tüm alanları değerlendirmekle ilgili burada güzel bir çalışmamız var. Tüm ilgili arkadaşlarımızla, vekillerimizle, mülki idarelerimizle, belediye başkanlarımızla ilgili, bakanlıklarımız da koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de inşallah 28 Mayıs'ı da geride bıraktıktan sonra güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeye birlikte devam edeceğiz inşallah. Ben tekrar hayırlı olsun diyorum. Burada Sayın Bakanımıza yürekten teşekkür ediyorum ve konuyu çok yakın takiplerinden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

' TERMİK SANTRAL 2016 YILINDA TAMAMLANDI'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Yunus Emre Termik Santrali´nin 2016 yılında tamamlandığını ancak teknik ve hukuki nedenlerden dolayı bir türlü tam kapasiteyle çalıştırılamadığını söyledi. Termik santralin geçen yıl TMSF´ye devredilerek ihale kapsamında bir özel işletmeye verildiğini anlatan Bakan Dönmez, "An itibariyle önemli bir aşamaya gelmiş durumdayız. Termik santral, TMSF´ye devrolmuş bir santraldi. TMSF de geçtiğimiz yılın sonu itibariyle yapmış olduğu ihale kapsamında bir özel işletmeye devretti. O tarihten itibaren de işletmeyi devralan firma süratle, tabi uzun süredir çalışmamasından kaynaklı bazı konular da vardı. Kontrolden geçirilmesi gereken bakımın yapılması gerek mekanik gerekse elektronik aksamla ilgili. Onlarda artık son noktaya geldi. İnşallah haziran başı itibariyle ilk üniteyi devreye alacağız. Tabi uzun süredir işletmenin kapalı olmasından dolayı da kömür madeninde, elektrik üretim tesisinde işçilerimiz zaman zaman kısmi zamanlı ya da ücretsiz izinli gibi durumlarla çalıştırmak zorunda kalmışlardı. Şimdi artık işletme sahibi daha önceden ücretsiz izin verilen personelinde tekrar davetiye göndermek suretiyle tesise çalışmaya davet etmiştir. Önemli bir kısım işçimizde davete icabet ederek tekrar tesiste çalışma iradesini ortaya koymuştur. An itibariyle şu anda müessesemizde 850 çalışanımız var. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren her aya 100´er kişi olmak üzer 1250 kişiye ulaşacak şekilde bir istihdam planlaması olacak" dedi.

`YILDA 2 MİLYON 175 BİN KİLOVAT/SAATLİK ELEKTRİK ÜRETİMİ OLACAK´

Termik santralin üretim ve istihdam açısından sonra derece kritik olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, tesislerde yılda 2 milyon 175 bin kilovat/saatlik bir elektrik üretimi olacağını açıkladı. Bakan Dönmez, "Enerji Bakanlığı olarak enerji kaynaklarını sonuna kadar kullandırmak gibi bir hedefimiz var. Burası da son dönemde işletmeye alınmış olan tek yerli kömür santralimiz. İki ünite var, her ünite 145 megavattan oluşuyor. Toplamda yılda 2 milyon 175 bin kilovat/saatlik bir elektrik üretimi olacak. Kabaca 2,2 milyon kilovat/saat diyebiliriz. Bu büyüklük Eskişehir'deki elektrik ihtiyacının neredeyse yüzde 75´ini karşılayacak kapasite demektir. Yıllık 2.1 milyon ton kömür üretimi olacak yine buradaki madende. İlk etapta kömür ihtiyacını karşılamak üzere Çayırhan'da elektrik üretim anonim şirketi maden işletmesinden kömür tedarik edilecek. İleride de buradaki maden ocakları tam faal hale getirilmiş olacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Enerji Bakanı Fatih Dönmez´e ziyaretlerinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, eski MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Mihalıççık Kaymakamı Ozan Bozçalı, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Yıldızlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız da eşlik etti. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-05-22 18:47:33



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