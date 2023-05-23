Bakan Dönmez: Bay Kemal ancak Cumhurbaşkanımız çekilirse seçimi kazanabilir



Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ÇİFTELER (Eskişehir), (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "İkinci tura iki aday giriyor. Bay Kemal'in seçilme şansı ancak Cumhurbaşkanımız adaylığından çekilmesiyle mümkün" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti'den milletvekili seçildiği Eskişehir'de çalışmalarına Çifteler ilçesinde devam etti. Çifteler Kültür Evi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Dönmez, ilçeyle ilgili talepleri ve sorunları dinledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını belirterek, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Bakan Dönmez, "Önümüzdeki bu seçimler sadece Türkiye'nin seçimi değil, sadece Eskişehir'in seçimi değil, sadece Çifteler'in seçimi de değil. Evet, herkesin 1 oyu var, benim de 1 oyum var. Sizlerin de birer oyu var ama herhalde sizler de takip ettiniz, tüm dünyanın gözü bu seçimlerde. Niçin bu seçimlerde? `Acaba Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilir miyiz, gönderebilir miyiz?´ diye emperyalist güçler, terör ilişkileri, örgütler, Türkiye düşmanı kim varsa, hepsi bir araya geldi. Geçmişte malum muhalefet partileri tek tek bu işi denedi, yapamadı. Sonra ikisini, üçünü bir araya getirdiler yine yapamadılar, başaramadılar. En son seçimde dediler ki, 'Bu iş böyle olmayacak. Erdoğan'ın karşıtı kimse varsa, sağdan, soldan, fark etmez hepsini bir araya getirelim. Belki o zaman devirebiliriz' ama o da tutmadı" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ İÇİMİZDEN BİRİSİ'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Dönmez, seçimleri ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylıktan çekilmesi halinde kazanabileceğini söyleyerek, "Bay Kemal, masadan kalkan ortağını geri çağırdı. Tekrar masaya oturttu. İşte Muharrem İnce'nin başına gelenleri biliyorsunuz. Adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Sayın Oğan'a karşı, seçim öncesi ve esnasında olan bir baskı vardı. Şimdi artık bunların önlerinde hiçbir engel kalmadı. İkinci tura iki aday giriyor. Bay Kemal'in seçilme şansı ancak Cumhurbaşkanımızın adaylığından seçilmesiyle mümkün. Anlaşıldı ki başka türlü seçimi alamayacak. Herkese baskı yaptı, çektirdi. Ama vatandaşın gönlünde, yüreğinde aklında özel bir yeri var Cumhurbaşkanımızın. Cumhurbaşkanımız içimizden birisi. O hem geçlerimize hitap ediyor hem yaşlılarımıza, köylümüze, çiftçimize, sanayicimize, herkes kendisinden onun şahsında yansımasını buluyor ve görüyor. Ondan dolayı da olağanüstü bir teveccüh var. Sadece Türkiye siyasi tarihinde değil, dünya siyaset tarihinde de adı anılacak, yazılacak. Üzerinde belki tezler yapılacak, araştırmalar yapılacak bir liderimiz var. Çünkü arka arkaya bu 4 genel seçim, 5'inci genel seçime gidiyoruz. Birçok arada seçimler var, ama referandumlar var. Belediye seçimleri var. Bunların hepsinden birinci çıktı" dedi.

'GÜÇLÜ MECLİSE, GÜÇLÜ BAŞKAN YAKIŞIR'

Milletvekilliği genel seçimine işaret eden Bakan Dönmez, "Son seçimde de Cumhur İttifakı olarak çoğunlukla artık Meclis'teyiz. 'Güçlü Meclis'e, güçlü başkan yakışır' diyoruz. Bu seçim de Sayın Cumhurbaşkanımıza güzel bir destek verelim ki hem Eskişehir hem de Türkiye kazansın. Eskişehir ve Çifteler'in de kazanan tarafta yer alacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-05-23 14:51:37



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