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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilip gözaltına alınan Iraklı şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde Irak uyruklu bir kişinin terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğunu belirledi. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Iraklı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-05-24 10:33:21



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