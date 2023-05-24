Bakan Dönmez: Bu seçim sadece Türkiye´nin seçimi değil



Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 28 Mayıs´ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin önemine vurgu yaparak, "Şimdi bu seçim sadece Türkiye'nin seçimi değil. Bu seçim bugüne kadar mazlumlara, mağdurlara, hangi dinden, hangi milletten olursa olsun desteğini, yardımı esirgememiş Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun Cumhurbaşkanı seçimi olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sendikaların organizasyonuyla işçilerle bir araya geldi. Yenikent Mahallesi´ndeki bir düğün salonunda işçi sendikalarının temsilcileri tarafından karşılanan Bakan Dönmez, buradaki işçilere seslendi. Yeni toplu sözleşme dönemlerinde sendikalarımızın kurumlarımızdan bazı talepleri olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Kurumlarımız ve sendikalarımız bu konuda müzakerelerini yapıyorlar. Her iki tarafın da faydasına olacak işler için bizler de hükümet olarak her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Bu iş helal kazanç davası. Bu iş memleket meselesi. O yüzden siz işçi kardeşlerimizin yararına olacak ne varsa hayata geçireceğiz inşallah. Bundan önce Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz nasıl işçi kardeşlerimizden yana tavır aldıysa bundan sonra da inşallah bu böyle devam edecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez, çalışma şartları, ücretlerin, emeklilik haklarının iyileştirilmesi için bugüne kadar neler yapıldıysa, bundan sonra daha fazlasının yapılacağını belirterek, "İnşallah güzel günlerin arifesindeyiz. 28 Mayıs´tan sonra güçlü meclis ve güçlü başkanla yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine hep birlikte, yine hep beraber olacağız" diye konuştu.

`BU SADECE TÜRKİYE´NİN SEÇİMİ DEĞİL´

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 28 Mayıs´ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin çok önemli olduğunu ifade etti. İşçilerden Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan için destek isteyen Bakan Dönmez, "Şimdi bu seçim sadece Türkiye'nin seçimi değil. Bu seçim bugüne kadar mazlumlara, mağdurlara, hangi dinden, hangi milletten olursa olsun desteğini, yardımı esirgememiş Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun Cumhurbaşkanı seçimi olacak. Ben birçok seyahate gittim Sayın Cumhurbaşkanımızla. Hakikaten yurt dışında da adeta Ankara'da gezer gibi, İstanbul´da, Eskişehir'de gezer gibi olağanüstü bir ilgi var. Bu ilgi sadece diplomatik nezaketle ölçülebilecek bir ilgi değil. Sokakta normal o ülkenin vatandaşları belki de kendi başkanlarına, kendi başbakanlarına göstermediği yakın ilgiyi Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderdiklerini bizzat şahit olduk. Çünkü onlar da biliyor ki, `Türkiye Cumhuriyeti burada bir zafiyet içerisine düşerse, bu bölgede bizim haklarımızı koruyacak, başımız derde girdiğinde bize derman olacak birisini bulamayız´. Onun için burada oy kullanırken sizden ricam elinizi vicdanınıza götürerek `ben bu oyu sadece Türkiye için değil, dünyadaki tüm mağdurlar ve mazlumlar için atıyorum´ diyerek vermesiniz istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, konuşmasının ardından işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-05-24 20:39:47



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