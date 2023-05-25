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Dönmez: Türkiye'de 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz biyokütle tesisine sahibiz (3)

DHA

Dönmez: Türkiye'de 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz biyokütle tesisine sahibiz (3)


ŞOFÖRLERLE BİR ARAYA GELDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, taksici, minibüs, otobüs ve servis şoförleriyle, Eskişehir Şoförler Odası salonunda bir araya geldi. 28 Mayıs´ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin çok kritik olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Bu seçim sadece Türkiye´de yaşayan bizler için değil. Bakın yabancı medya diyor ki, `Bu dünyanın en kritik seçimlerinden birisi´. Doğru mu `evet´. Kendileri açısından önemli. Niye en kritik seçimlerinden birisi? Çünkü emperyalist güçlerin buradaki emelleri, arzuları bitmez. Eski Türkiye´de olduğu gibi sözü dinlenen bir yönetim gelsin istiyorlar. Ama Cumhurbaşkanımız diklenmeden, dik durmayı bildiği için milli menfaatlere karşı olan hiçbir teklifi kabul etmediği için onun değiştirilmesini istiyorlar. Şöyle düşman oklarına bakın kime yöneliyor. Emperyalistler, FETÖ´cüsü, PKK´sı, DHKP-C´si, Ermenileri benzer birçok Türkiye´ye bugüne kadar düşmanlıkta hiç geri adım atmamış olan ülkelerin veya örgütlerin yetkililerinin okları nereyi gösteriyorsa, biz orada duracağız. Bugün bizim için milli görev. Özellikle 28 Mayıs´ta ilk turda geçemedik, ikinci turda yüzde 50´yi geçmek suretiyle onlara güzel bir cevap vereceğiz. `Türkiye´yi ancak Türkler yönetir´ diyeceğiz. Bu millette inşallah, vatanına, bayrağına, devletine sahip çıktığı gibi Cumhurbaşkanına da sahip çıkacak" dedi.
`PLAKA TAHSİS YASASI HAZIR´
Taksi, minibüs, otobüs ve servis şoförlerinin sorunlarını yakından takip ettiğini anlatan Bakan Dönmez, daha önce süresiz olarak verilen plaka tahsisleriyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir görüşme yaptığını söyledi. Plaka tahsislerine ilişkin yeni bir yasa taslağının seçimin ardından hemen meclise getirileceğini açıklayan Bakan Dönmez, "Şimdi oda başkanlarımız geldi, sadece Eskişehir´de olan bir sorun değil tabi ki, plaka tahsis ve tahdit konusu. Geçmişte bu plakalar size verilirken süresiz olarak verilmiş. İhale şartnamesi böyle hazırlanmış, sözleşme böyle yapılmış. Lakin müfettiş gelmiş ve `bunlara süre getirilmesi lazım´ demiş. Aslında Bakanlık da `böyle bir uygulamaya gitmenize gerek yok´ demesine rağmen işlerine de böyle geldiği için kenti yönetenler, şimdi bu sizin süresiz olarak almış olduğunuz plakalara tahdit getirmeye çalışıyor. Ben Ulaştırma Bakanımız ile birkaç saat önce görüştüm. Kentimiz de böyle bir sorun olduğunu söyledim. Konuyu bildiğini ve sadece Eskişehir´de değil, diğer kentlerde de benzer sorunlar olduğunu söyledi; `Hiç merak etmesinler, yasa taslağımız hazır. Meclis açılır açılmaz, o yasayı geçireceğiz. Şoför esnafımızı da bu dertten kurtaracağız.´ diye konuştu.
Toplantıya Bakan Dönmez´in yanı sıra oda başkanları ve Cumhur İttifakı partilerinin il başkanları katıldı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN
2023-05-25 22:03:23

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