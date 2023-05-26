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Bakan Dönmez: Güneş enerjisinde 10 yılda 10 bin megavata ulaştık

DHA

Bakan Dönmez: Güneş enerjisinde 10 yılda 10 bin megavata ulaştık


Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son dönemde güneş enerjisinde artan yatırım ile güneşte toplam kurulu gücümüz 10 bin megavatı aştı. 10 yılda 10 bin megavata ulaştık. Bunun da büyük bir kısmı son birkaç yılda geldi. Bu da bize gösteriyor ki; önümüzdeki birkaç yıl içerisinde güneş enerjisi kapasitemiz daha da hızlanarak büyüyecek" dedi.
Bakan Dönmez, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) yeşil dönüşümü çalışmaları programına katıldı. Eskişehir Sanayi Odası Meslek Lisesi Konferans Salonu'ndaki programa Bakan Dönmez'in yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak ile okulun öğrencileri katıldı. Dönmez, daha önce enerji sektörü denildiğinde akla ilk olarak petrol, kömür ve doğal gazın geldiğini ancak günümüzde bunun değiştiğini söyledi. Bugün artık enerji deyince akla gelen ilk kelimelerin fotovoltaik, batarya, elektrolizör olduğunu anlatan Dönmez, "Bu aslında enerjideki dönüşümü ortaya koyan çok önemli bir zihinsel devrim. Son yıllarda enerji teknolojilerinde büyük bir dönüşümü başlattık. Teknolojiyi üreten, Ar-Ge ve Ür-Ge ile sürekli geliştiren, inovasyon odaklı, ihracat kapasitesi yüksek bir enerji teknolojileri altyapısı oluşturduk. Bugün güneşte yüzde 75, rüzgar ve biyokütlede yüzde 65, jeotermalde yüzde 55 oranında yerli teknolojiye sahibiz. Güneş paneli üretiminde dünyada Çin ve Vietnam'dan sonra üçüncü sıradayız. Avrupa'nın toplam üretiminin iki katından daha fazla güneş paneli üretiyoruz" dedi.
'YENİLEBİLİR KAYNAKLI ELEKTRİK KAPASİTEMİZ SON 20 YILDA 4,5 KAT ARTTI'
Türkiye'nin 10 yılda güneş enerjisinde kendi teknolojilerini üretebilir hale geldiğini kaydeden Dönmez, "Bugün toplam kurulu gücümüzün yüzde 50'sinden fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Elektriğimizin yaklaşık yüzde 40-45'lik bölümünü yenilenebilir kaynaklardan üretiyoruz. Yenilenebilir kaynaklı elektrik kapasitemiz son 20 yılda 4,5 kat arttı. Son 10 yılda toplam kurulu gücümüz yıllık yüzde 5,5 artarken; yenilenebilir kurulu gücümüz yıllık yüzde 9,2 arttı. Geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da katılımıyla Avrupa'nın en büyük, dünyanın 5´inci en büyük güneş enerjisi santralini Konya'da devreye aldık. Sahadaki bütün paneller Türkiye'de üretildi. Bu alanda önemli bir insan kaynağı yetiştirildi. Ar-Ge ve inovasyon merkezi açıldı. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi için çalışmalara başlandı. Türkiye'nin güneş enerjisinde geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir yatırım. Son dönemde güneş enerjisinde artan yatırım ile güneşte toplam kurulu gücümüz 10 bin megavatı aştı. 10 yılda 10 bin megavata ulaştık. Bunun da büyük bir kısmı son birkaç yılda geldi. Bu da bize gösteriyor ki; önümüzdeki birkaç yıl içerisinde güneş enerjisi kapasitemiz daha da hızlanarak büyüyecek. Güneş enerjisi artık maraton koştuğumuz bir alan oldu. Yavaş başladık ancak süreç içerisinde hızlanarak yeni rekorlara doğru koşuyoruz. Sanmayın ki; bu işlerin geçmişi çok uzun bir zamana dayanıyor. Güneş enerjisinde şunun şurasında 10 yıllık bir mazimiz var. 10 yılda Türkiye bugün kendi teknolojilerini üretebilir hale geldi. Bu bize gösteriyor ki; tek bir şeye ihtiyacımız var, inanç ve vizyon. Bu ikisi olduktan yapamayacağımız hiçbir şey yok" diye konuştu.
'AVRUPA'DA 5'İNCİ DÜNYADA 12'NCİ SIRADAYIZ'
Türkiye'nin bugün yenilenebilir kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci dünyada 12'nci sırada olduğunu belirten Dönmez, şunları söyledi:
"Üstelik bu geriden geldiğimiz bir yarıştı. 20 yıl öncesine kadar Türkiye'de yenilenebilir enerji deyince akla sadece hidroelektrik santralleri geliyordu. Artık güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle toplam kurulu gücümüzün yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor. Diğer yandan lisanssız üretimde ciddi bir patlama yaşıyoruz. Bugün güneş enerjisi yatırımlarının yüzde 90'ından fazlası lisanssız yatırımlardan geliyor. Bu yatırımların teşviki için önemli düzenlemeler hayata geçirdik. Burada en büyük amacımız şu; üreten tüketiciler oluşturmak. Vatandaşlarımız artık kendi elektriğini kendileri üretiyor. Böylece hem faturadan kurtuluyor hem de elektrik sistemimizdeki yükü de azaltmış oluyorlar. Yenilenebilir enerji yatırımlarında şimdi daha büyük hedeflerimiz var. 2035 Ulusal Enerji Planı'mızı ilan etmiştik biliyorsunuz. Orada yenilenebilir enerji ile ilgili önemli hedefler belirledik. 2035'e kadar kapasite artışımızın yüzde 74,3´ü yenilenebilir kaynaklardan oluşacak. 2035 yılında güneş kurulu gücümüzü 52 bin 900, rüzgar kurulu gücümüzü 29 bin 600, hidroelektrik kurulu gücümüzü 35 bin 100, jeotermal ve biyokütle kurulu gücümüzü 5 bin 100 megavata çıkaracağız. 2053 net sıfır emisyon kapsamında hazırladığımız Türkiye Ulusal Enerji Planı, Türkiye'deki yeşil dönüşümün de ana hatlarını ortaya koyuyor. Eylem planımızla hem yeşil ekonominin temellerinin atılmasına katkı sağlayacağız hem de yeşil enerji dönüşümünü bir üst seviyeye çıkaracağız."
'BURASI, PEK ÇOK FİRMANIN ANA ÜRETİM MERKEZİ'
Türkiye'nin önde gelen pek çok firmasının ana üretim merkezlerinin BEBKA sorumluluk alanında olduğunu anlatan Dönmez, "Bugün de burada BEBKA Kaynak Verimliliği ve Yeşil Dönüşüm Faaliyetleriyle önemli bir işe daha imza atacağız. Eskişehir, Bursa ve Bilecik'in de içinde yer aldığı önemli bir sanayi merkezi burası. Türkiye'nin önde gelen pek çok firmasının ana üretim merkezi. Enerjinin çok yoğun kullanıldığı bir bölge. Bölgede bugüne kadar temiz üretim, atık geri kazanımı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında 190 milyon 677 bin TL destek sağlandı. Şimdi BEBKA 2024-2028 dönemi için de yeni bir bölge planı uygulamaya geçirecek. Burada da yeşil dönüşüm ve kaynak verimliliği alanlarında iki hedef bir program önerileri mevcut. İnşallah yeni uygulanacak bölgesel plan ile sanayide yeşil ve dijital dönüşüm desteklenecek. Bölgemizde kaynak verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerji kullanımı artırılacak. Böylece yeşil istihdam olanakları da artırılmış olacak. Yeşil enerji, Türkiye'nin ve dünyanın gerçeği olarak önümüzde duruyor. Bizler yüzyılın enerjisi anlayışıyla yerli kaynaklarımızı modern teknolojilerle bir araya getiriyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nda enerjiyi marka sektörlerden, cazibesi en yüksek sektörlerden biri haline getiriyoruz. Bu her gün daha da ivmelenerek gidecek olan bir yürüyüş. Türkiye burada artık koptu gidiyor desek çok da yanlış olmaz" dedi.
Konuşmalarının ardından BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak, yeşil dönüşümü çalışmaları programına ilişkin sunum yaptı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN
2023-05-26 13:31:29

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