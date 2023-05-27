Ormanda kenevir yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde, ormanda yasa dışı kenevir yetiştirdiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toprağa gömülü 445 gram esrar ile bidonlara ekili 6 kök kenevir, 12,5 gram esrar, 12 uyuşturucu hap, 31 kenevir tohumu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çifteler ilçesi Erbap Mahallesi'nde, ormanda yasa dışı kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından H.K., K.Y. ve İ.D.'nin kenevir yetiştirdiği belirlendi. Ormanda ve şüphelilerin evlerinde, uyuşturucu madde arama köpeği Akça ile arama yapıldı. Aramada, bidonla toprağa gömülü 445 gram esrar, bidonlara ekili vaziyette 6 kök kenevir, 12,5 gram esrar, 12 uyuşturucu hap, 31 kenevir tohumu, esrar öğütücü aparat, esrar sarma aparatı, 111 esrar sarımında kullanılan ve 'çarşaf' diye tabir edilen kağıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler H.K., K.Y. ve İ.D. sağlık kontrolünden geçirilip, ardından ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-05-27 13:57:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.