Eskişehir'de oy verme işlemi başladı



Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için kurulan 2 bin 191 sandıkta oy verme işlemleri, saat 08.00 itibarıyla başladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nca 14 ilçede 688 bin 989 seçmen için 2 bin 191 sandık kuruldu. Oy kullanmak için sabah saatlerinde Melahat Ünügör Ortaokulu'na giden seçmenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Kimlikleri ile seçmen kağıtları kontrol edilen seçmenler, 2 adayı yer aldığı Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için şeffaf sandıklarda oy kullandı. Erken saatlerden itibaren kentte, seçime yoğun katılım olduğu gözlendi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-05-28 09:08:40



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