Eskişehir'de oy verme işlemi başladı (2)



HASTANEDEN AMBUANSLA GETİRİLDİ

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Gülten Özcan (65), oy kullanmak için Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nden yardım istedi. Hastaneden ambulansla alınan Özcan, sağlık görevlilerinin eşliğinde Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'ndeki Şeker İlkokulu'na getirildi. Okulun ikinci katındaki sınıfa getirilen Özcan, kimlik kontrolünün ardından oyunu kullandı. Gülten Özcan, hastanede tedavi gördüğü için kendisinin gelemediğini belirterek, "Allah, sağlık personellerinden de razı olsun. Hepiniz hakkınızı helal edin. Böyle zor bir durumda oy kullanmak istemezdim. Sağlık çok önemli. Geri kalmak istemedim. Bir oy, bir oydur dedim. İnşallah hayırlısı olsun" dedi.

POLİSLERİN YARDIMIYLA OY KULLANDI

Şeker İlkokulu'na oy kullanmak için eşi ile tekerlekli sandalyeyle gelen parkinson hastası Havva Altıntaş (66) da okulda görevli polislerce binanın ikinci katına taşındı. Kimlik kontrolünün ardından eşi Hasan Altıntaş'ın yardımıyla oyunu kullandı. Hasan Altıntaş, eşinin 3 yıldır parkinson hastası olduğunu ve tekerlekli sandalye kullandığını belirterek, "Oy kullanmak için geldik, herkesin sandığa gitmesi gerekiyor. Vatana, millete seçim hayırlı olsun" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-05-28 13:44:55



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