Zerin'in ölümünde tutuklanan sevgilisi: Olayın aydınlatılmasını en çok ben istiyorum



Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın (36) şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada 7 ay sonra tutuklanan sevgilisi Yılmaz Sazak (35) ilk kez hakim karşısına çıktı. Kıskançlık nedeniyle tartıştığı Zerin Kılınç´ı öldürmek suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Sazak, "Ben 35 yaşındayım, bu yaşa kadar iyi bir insan olmaya çalıştım. Vereceğiniz karar da iyi insan olmamı değiştirmeyecek. Olayın aydınlatılmasını isteyen en çok benim, insanları da anlıyorum, işlemediğim bir suçtan dolayı tutukluyum" dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi´nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan, 12 yaşında bir kız çocuğu annesi Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran günü saat 21.30 sıralarında apartmanın ikinci katındaki dairenin penceresinden düştü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılınç, Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaklaşık 10 saat yoğun bakımda kalan Zerin Kılınç, kurtarılamadı. Yapılan ilk otopsi incelemesinde Zerin Kılınç´ın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında evde yapılan incelemede, yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´nce yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınarak serbest bırakılan Yılmaz Sazak, olaydan 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN İDDİANAME HAZIRLANDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca, tutuklu sanık Yılmaz Sazak hakkında hazırlanan iddianamede Zerin Kılınç´ı aralarında çıkan kıskançlık tartışmasında öldürdüğü belirtilerek, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'tehdit' suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Adli Tıp Kurumu 1´inci İhtisas Kurulu raporunda ise Zerin Kılınç´ın kesin ölüm sebebinin genel beden travmasına bağlı kafatası, bacak kemik kırıkları ile birlikte kafaiçi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğunun tespit edildiği belirtildi.

'BANA SÜREKLİ KISKANÇLIK YAPIYORDU'

Eskişehir 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Yılmaz Sazak, Zerin Kılınç´ın annesi Telli Özokçu, kız kardeşi Aysun Kılınç, abla Zeynep Altunluoğlu, babası Dede Kılınç ile taraf avukatları katıldı. İddianamenin okunmasının ardından hakim karşısındaki ilk savunmasını yapan sanık Yılmaz Sazak, sevgilisini öldürdüğü iddialarını kabul etmedi. Zerin Kılınç ile evlilik planları yaptıklarını anlatan sanık Sazak, "Boşanmış ve çocuk sahibi kadın ve ben bunu bilerek ilişki kurdum. Bana sürekli kıskançlık yapıyordu. İkimizde de birbirimize `beni aldatıyorsun´ diye laflar söylerdik. Çok kıskançtı ve beni iş yerimde bile toplantıda da arar sorardı" dedi.

'MESAJLARI GÖRÜNCE UTANIYORUM'

Mahkemede, sanık Sazak´ın olaydan önce sevgilisi Zerin Kılınç´a attığı ve aralarında `Can çekiştireceğim sana, sokakta, evde, kafede nerede göreyim kaç benden. Ben bugün senin canını alacağım. Bak şimdi o aldatmanın cezasını çekeceksin. Sen haddini bilmeden ölmeyeceksin´ diyerek hakaret ile tehdit içeren mesajları okundu. Sazak, "Sürekli beni aradığı için toplantılar sırasında onu engelledim, o da bunun üzerine diğer sosyal medyalar üzerinden beni aradı. Ben de onu her yerden engelledim. Şimdi ben o mesajları gördüğümde utanıyorum. O anda sinirle yazdığım mesajlardı. Gerçekte ben böyle bir insan değilim. Ben kıskançlık yapacak olsam 6,5 yıldır birlikteyiz. Arada ayrıldık, bu süre zarfında kıskançlık yapardım. Zerin´in geçmişinde boşandığı bir eşi var, boşandıktan sonra başka biriyle beraberliği vardı. Ben 35 yaşındayım, bu yaşa kadar iyi bir insan olmaya çalıştım. Vereceğiniz karar da iyi insan olmamı değiştirmeyecek. Vereceğiniz karara da saygılıyım. Zerin´in uyuşturucu madde kullandığını biliyordum. Olayın aydınlatılmasını isteyen en çok benim, insanları da anlıyorum, işlemediğin bir suçtan dolayı tutukluyum" diye konuştu.

DURUŞMA 5,5 SAAT SÜRDÜ, TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI VERİLDİ

Eskişehir 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde sanık savunmasının ardından tanıklar dinlendi. Eskişehir adliyesinde 14.00'te başlayan duruşma 5,5 saat sürerken mahkeme heyeti, sanık Sazak´ın tutukluluk devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

'PİŞKİN BİR SAVUNMASI VAR'

Duruşmanın ardından Zerin Kılınç´ın aile avukatı Ahmet Seyhan, sanık Sazak´ın duruşmada çelişkili ifadeler verdiğini belirterek, "Mahkeme aşamasında sanığın çelişkili ifadelerinden tek tek bahsettik. Evin savaş alanı gibi olduğundan bahsettik. Maalesef sanığın hiçbir sebep sunamadan intihardan bahsetme durumu var. Pişkin bir savunması var. Hiçbir şekilde pişmanlık duygusu yok. Mahkemedeki beyanlarından bu çok net açıktı, bunları gördük. Doğrudan düşme açısından tutun da sanığın ifadesinden, soruşturma aşamasından mahkeme aşamasına kadar verdiği ifadelerinde bütün çelişkileri var. Sanığın şu aşamada tutukluluk halinin devamına karar verildi" dedi.

ANNE TELLİ ÖZOKUÇU: YAVRUMU HAYATTAN O KOPARDI

Zerin Kılınç´ın annesi Telli Özokuçu ise adalete güvendiğini belirterek, "Çeksin cezasını. Eminim ki o yaptı, yavrumu hayattan o kopardı. Çeksin cezasını. Böyleleri gezmesin, gün yüzü görmesin. Sözün bittiği yer. 11 aydır ben gözyaşı döküyorum. Başka analar ağlamasın" diye konuştu. Baba Dede Kılınç da adaletin yerine mutlaka geleceğini ifade ederek, "Güzel bir mahkeme oldu. Hakimler sağ olsun adaleti yerine getirmeye çalıştılar. İsterim ki müebbet alsın, hak ediyor. Bu resmen cinayet, verdiği ifadeler çelişkili. Hiçbirisi birbirine uymuyor" dedi.

Davanın ilk duruşmasına kentteki kadın platformu üyeleri ile CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü de katılarak aileye destek verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN

2023-05-31 21:44:34



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