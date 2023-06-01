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Öldürdükleri akrabalarıyla konuşmaya, 2 tüfek ve satırla gitmişler

DHA

Öldürdükleri akrabalarıyla konuşmaya, 2 tüfek ve satırla gitmişler


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de evlerini bastıkları akrabaları Volkan Şener (28) ile Polat Gezgin'i (21) öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanıp haklarında dava açılan İsmail Akdemir (50) ile oğulları Beytocan Akdemir (20) ve Baran Akdemir´in (22) olay günü kardeşlerin evine 2 tüfek ve 1 satırla gittikleri ortaya çıktı. Beytocan ve Baran kardeşler, mahkemedeki ifadelerinde öldürme kasıtlarının olmadığını öne sürdü.
Tepebaşı ilçesinde oturan İsmail Akdemir, çocukları Beytocan ve Baran ile geçen yıl eylül ayında Yeşiltepe Mahallesi 8892´nci Sokak'taki akrabaları Volkan Şener ile Polat Gezgin'in evine gitti. Burada taraflar arasında kavga çıktı, baba ile oğulları pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Şener ile Gezgin hayatını kaybederken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
AYRI AYRI 2'ŞER KEZ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Baba ile 2 oğlu hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3 sanık için 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 2'şer kez müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede; olaydan 1 gün önce sanık Beytocan Akdemir'in, Polat Gezgin'in aracında içki içip gezdiği, kendisini eve bırakmadıkları için yürüdüğü, bu sırada bekçiler tarafından durdurulduğu, üzerindeki ruhsatsız tabanca nedeniyle polis merkezine götürüldüğü ve geceyi nezarette geçirdiği belirtildi. Bunun üzerine akrabalar arasında eve bırakmama meselesi nedeniyle kavga çıktığı kaydedildi.
'KURTULMA AMAÇLI ATEŞ ETTİM'
İlk duruşmaya Baran Akdemir, Beytocan Akdemir ile taraf avukatları katıldı. Baba İsmail Akdemir ise hastanede gördüğü kanser tedavisi nedeniyle duruşmada yer almadı. Beytocan Akdemir, tartıştıkları akrabalarına konuşmak için gittiklerini ve öldürme kasıtlarının olmadığını belirterek, "Olaydan 2 gün önce Polat, Volkan ve diğer akrabalarımla birlikte uyuşturucu kullandık. Polat, arabayı sürüyordu. Dönüşte beni eve bırakmadı. Ben de yürüyerek giderken üzerimdeki ruhsatsız silahla yolda bekçilere yakalandım. Geceyi nezarette geçirmek zorunda kaldım. Bu sebeple ötürü sosyal medyada tartıştık, küfürleştik. Olayda ise hatamı kabul ediyorum. Araçtan tüfekle indim. Konuşmaya gitmiştik, öldürme kastım yoktu. Üzerime saldırdılar. Kurtulma amaçlı ateş ettim" dedi.
'CİNAYETLERİ ÜSTLENMEMİ İSTEDİ'
Baran Akdemir, olay sırasında kardeşinde tüfek, babasında ise satır gördüğünü belirterek, "Olay anında babamın elinde satır gördüm. Beytocan´da tüfek varmış. Kimseye bir müdahalede bulunmadım. Volkan'ın vurulduğunu gördüm ancak Polat'ı görmedim. Araçtaki diğer tüfeği ise kullanmadık. Kardeşimle emniyetteyken Polat'ın öldüğünü öğrendik. Beytocan, 'cezaevinden yeni çıktım ağabey, cinayetleri sen üstlen, yoksa intihar ederim' dedi. Ben de ağabeylik içgüdüsü ile kabul edip, savcılıkta yalan ifade verdim" diye konuştu.
'ÇOCUKLARIMI AYAKKABI BOYAYARAK BÜYÜTTÜM'
Öldürülen Polat Gezgin ile Volkan Şenel'in babası Selim Gezgin ise "Beytocan'ı kışkırtan ve hedef gösteren ağabeyidir. 5 çocuğumdan ikisini kaybettim. Çocuklarımı yıllarca saat gözetmeksizin ayakkabı boyayarak büyüttüm. Şimdi 2 çocuğum toprağın altında. Sanıklar da benim elimde büyüdüler, onlar kuzenlerdi. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-06-01 13:40:53

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