Ahmet Davutoğlu, Eskişehir´de cenazeye katıldı

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Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kayınbiraderinin kayınpederi Orhan Keskin´in (90) cenazesine katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu´nun kayınbiraderi Hüsnü Misge´nin kayınpederi Orhan Keskin, evinde hayatını kaybetti. Keskin için Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi´ndeki Sami Ramazanoğlu Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile Keskin ailesi yakınları katıldı. Orhan Keskin, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-06-02 14:47:07



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