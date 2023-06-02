Polis memuru, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de göreve gitmek için evden çıkan polis memuru Necdet Bayorul (54), tramvay durağında beklerken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü´nde görevli polis memuru Necdet Bayorul, dün akşam göreve gitmek için Büyükdere Mahallesi´ndeki evinden çıktı. Nabi Avcı, Büyükdere tramvay durağında beklerken aniden rahatsızlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bayorul, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bayorul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis memuru Necdet Bayorul için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni yapıldı. Bayorul´un Türk bayrağına sarılı cenazesi, daha sonra Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi´ndeki Sami Ramazanoğlu Camii´ne getirildi. Buradaki cenazeye Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Errcan Atasoy, Bayorul´un eşi Nesrin, 3 kızı ve meslektaşları katıldı. Necdet Bayorul, kılınan cenaze namazının ardından memleketi Alpu ilçesi Karaçay Mahallesi´nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN
2023-06-02 14:55:51
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