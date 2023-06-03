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Eski sevgilisinin bıçakladığı Gamze: Vücudumun değişik yerlerine defalarca vurdu

DHA

Eski sevgilisinin bıçakladığı Gamze: Vücudumun değişik yerlerine defalarca vurdu


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de spor eğitmeni olan eski sevgilisi Gamze Cesur´u (34) 12 kez bıçaklayıp ağır yaralayan Fatih Durmaz (42), `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçlamasıyla tutuklandı. Hastanede ifadesi alınan Gamze Cesur, "Fatih Durmaz´a karşı geçen nisan ayında tedbir ve uzaklaştırma kararı aldım. Olay akşamı arkadaşım ile birlikte gezmek için dolaşırken Durmaz´ın üzerime koşarak geldiğini gördüm. Beni tutarak yere yatırdı. O esnada Fatih´in elinde bıçak vardı. Fatih bu bıçağın kesici kısmıyla benim önce kafama vurdu. Sonra yine bıçağı sol omzuma sapladı. Vücudumun değişik yerlerine defalarca vurdu" dedi.
Kentte spor salonu olan eğitmen Gamze Cesur, önceki akşam kız arkadaşı Ayşe S. birlikte gezmek için Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Sağın sokağa gitti. Gamze Cesur´u takip ettiği öne sürülen 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Fatih Durmaz, kadını sokakta görünce bıçakla saldırdı. Gamze Cesur vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, Durmaz ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Gamze Cesur, Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gamze Cesur´un kolları, başı ve karnında 12 bıçak yarası olduğu tespit edildi. Geceyi yoğun bakım ünitesinde geçiren Cesur, servise alındı.
Hastanede ifade veren Gamze Cesur, sokakta Fatih Durmaz´ın üzerine koşup yere yatırdıktan sonra defalarca bıçakladığını söyledi. Eski sevgilisi Durmaz hakkında geçen nisan ayında uzaklaştırma kararı aldığını anlatan Cesur, "Fatih benim eski sevgilim. Fatih Durmaz´a karşı Eskişehir 1´inci Aile Mahkemesi´nden geçen nisan ayında tedbir ve uzaklaştırma kararı aldım. Olay akşamı arkadaşım ile birlikte gezmek için dolaşırken Sağın Sokak'ta Fatih Durmaz´ın üzerime koşarak geldiğini gördüm. Elinde bir nesne vardı, ancak ilk aşamada ne olduğunu anlamamıştım. Sonra Fatih yanıma geldi ve beni tutarak yere yatırdı. O esnada Fatih´in elinde bıçak vardı. Fatih bu bıçağın kesici kısmıyla benim önce kafama vurdu. Sonra yine bıçağı sol omzuma sapladı. Vücudumun değişik yerlerine defalarca vurdu. Sağ elimin bilek kısmından ve elimin üst tarafından bıçakla yaraladı. Bu yaralanmalar benim hatırladıklarım. Olay esnasında kız arkadaşım yanımdaydı. Sonra Fatih yanımızdan uzaklaştı. Sağlık ekibi gelip beni hastaneye getirdi. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.
`SİNİRLENDİM, ÜZERİNE ÇULLANDIM´
Eski sevgilisi Gamze Cesur´u kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla dün çıkarıldığı adliyede tutuklanan Fatih Durmaz´ın da ifadesi ortaya çıktı. Gamze Cesur´u aralarında hiçbir konuşma olmadan sokak ortasında `üzerine çullanarak´ dövdüğünü ancak bıçak kullanmadığını iddia eden şüpheli Durmaz, "Gamze benim eski kız arkadaşımdır. Olay akşamı ben alkol aldıktan sonra yolda yürürken Gamze´yi gördüm. Şok oldum ve tedirgin oldum. Gamze bana hakaret etti. Ben ilk etapta tepki vermedim. Ardından sinirlendim, sonra geri döndüm. Gamze´nin peşinden giderek yanına yaklaştım. Ardından Gamze´nin üzerine çullandım. Ellerimle ona vurdum. Yanımda bıçak yoktu. Aramızda herhangi bir diyalog da gelişmedi. Üzerime atılı suçu bu haliyle kabul ederim. Gamze bana hakaret etmeseydi böyle bir olay yaşanmazdı. Ben de ondan şikayetçiyim" dedi.
Gamze Cesur´un Eskişehir Şehir Hastanesi´ndeki tedavisi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-06-03 14:52:57

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