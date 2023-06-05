Takla atan cipte hayatını kaybetti

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de Mehmet Emre Çıra'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, takla attı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Çıra yaralanırken, yanındaki Eray Şahin (55) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Eskişehir-Bursa kara yolunun 3´üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Emre Çıra, kullandığı 34 CIL 22 plakalı cipin kontrolünü kaybetti. Takla atıp ters dönen cipin sürücüsü Çıra yaralanırken, yanındaki Eray Şahin hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Çıra, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Eray Şahin´in cenazesi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-06-05 13:30:43



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