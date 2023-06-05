Evine gittiği arkadaşını dövüp, başına sert bir cisimle vurarak öldürdü

Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de Tolga Ç. (48), evine gittiği arkadaşı Muhittin Bural´ı (64) çıkan tartışmada dövüp, başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Tolga Ç., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Kırım Caddesi´nde dün gece Muhittin Bural ile evine gelen arkadaşı Tolga Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tolga Ç., dövdüğü Bural´ın başına sert bir cisimle vurdu. Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Tolga Ç.´yi gözaltına aldı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhittin Bural´ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Muhittin Bural´ın cenazesi, polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´nde ifadesi alınan şüpheli Tolga Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN
2023-06-05 17:00:24
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