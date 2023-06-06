Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

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ESKİŞEHİR(DHA)-ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen 6 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bir süre takip edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 357,18 gram metamfetamin, 81,35 gram bonzai, 91 adet uyuşturucu hap, 0,46 gram eroin, 4 adet hassas terazi, pompalı tüfek, 2 tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi. 6 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' suçlaması ile tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-06-06 15:29:07



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