Eski sevgilisinin, spor eğitmenini 12 yerinden bıçakladığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski sevgilisinin, spor eğitmenini 12 yerinden bıçakladığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

DHA

Eski sevgilisinin, spor eğitmenini 12 yerinden bıçakladığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı


Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Fatih Durmaz'ın (42), eski sevgilisi spor eğitmeni Gamze C.'yi (34) 12 yerinden bıçaklayıp, yaraladığı saldırı anına ilişkin görüntüler çıktı. Görüntülerde; Durmaz'ın, arkadaşı ile sokakta bekleyen Gamze C.'nin arkasından koştuğu, yere düşen kadını defalarca bıçakladığı görüldü. Gamze C.'nin avukatı Kübra Bozer, saldırının tasarlanarak yapıldığını belirterek, "Bunu canavarca işlediğini düşünüyoruz. Çünkü 1 kere, 2 kere değil; 15-16 kere bıçağı sallıyor" dedi.
Fatih Durmaz, 2 Haziran 2022'de Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde iddiaya göre takip ettiği eski sevgilisi, spor eğitmeni Gamze C.'yi 12 bıçak darbesi ile yaraladı. Durmaz kaçarken, Gamze C. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gamze C.'nin el ve parmaklarını kullanamadığı belirtildi. Gözaltına alınıp, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklanan Durmaz'ın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Gamze C.'nin de Durmaz hakkında 6 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.
Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; Fatih Durmaz'ın, arkadaşı Ayşe S. ile sokakta bekleyen Gamze C.'nin arkasından koştuğu, yere düşen kadını defalarca bıçakladığı, ardından koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.
'PARMAKLARI İŞLEVSİZ BİR HALDE'
Gamze C.'nin avukatı Kübra Bozer, saldırı nedeniyle müvekkilinin bilek tendomlarının kesildiğini, bu nedenle ellerini kullanamadığını söyledi. Bozer, "Gamze, dün taburcu oldu, şükürler olsun ki. Yarın da tekrardan plastik cerrahiye görünecek. El durumu, elin işlevini geri kazanıp, kazanmama durumu belli olacak. Çünkü ellerinden ameliyat olmayı bekliyor. Şu an bileklerine kadar elleri alçıda. Parmakları işlevsiz bir halde. Kendi temel ihtiyaçlarını, kardeşine ve annesine bağımlı olarak gidermeye çalışıyor. Yarın net bir şey diyebileceğiz. Bize göre maalesef ciddiyeti devam ediyor. Çünkü ellerini kullanıp, kullanmama durumu hala belli değil. Olay anına ilişkin videoda; sanık, müvekkilime karşı 15-16 defa bıçağı sallıyor. O da elleri ile korumak isterken tendomları kopmuş. O yüzden her iki elinde de tendomlar kopuk olduğu için parmakları şu an tutmuyor, işlemiyor. Doktorlar, ameliyat edip, fizik tedavi süreci sonrasında iyileşebileceğini umuyor" dedi.
'ARKASINDAN KOŞARAK GELİYOR'
Saldırının hunharca yapıldığını anlatan Bozer, "Benim saymama göre 15-16 tane bıçak darbesi var. Eli ile sanık, saplayıp saplayıp çıkarıyor. Videoda; denk geliyor mu gelmiyor mu belli değil. Ama maalesef bu canavarca bir hisle öldürmeye teşebbüs ettiğini gösteriyor. Arkasından koşarak geliyor. Belli ki takip etmiş. Bizim zaten uzaklaştırma kararımız vardı; 6 aylık. 1 ay öncesinde aldırmış olduğumuz bir karar. Yaklaşması, herhangi bir iletişim haline geçmesi yasak bir durumdu. Bıçakla da koşarak arkasından saldırıya geçmiş. Bunu canavarca işlediğini düşünüyoruz. Çünkü 1 kere, 2 kere değil; 15-16 kere bıçağı sallıyor" diye konuştu.
'SABİT OLAN 3'ÜNCÜ MAĞDUR KADIN'
Fatih Durmaz'ın tutuklandıktan sonra gazetecilere Gamze C.'nin kendisine 2 milyon 200 bin lira borcu olduğuna dair sözlerini de hatırlatan Bozer, "Bu yanlış anlaşılmayı bizzat müvekkilim adına düzeltmek istiyorum. Çünkü duyunca kesinlikle çok üzülecek. Bu sanığın, müvekkilime 15-16 bin liraya yakın borcu var. İcra takibiyle de sabit. Fakat kendisi savcılık beyanında müvekkilimin ona 150 bin lira borcu olduğunu iddia ediyor. İki hafta geçiyor. Olaydan sonra da 2 milyon 200 bin lira borcu olduğunu söylüyor. Bu sanığın yine eski eşleri ile olan husumeti, fiziksel ve psikolojik şiddet neticesindedir. Eski eşleri, kendisine karşı boşanma davası açmış. Müvekkilim şu an adliyedeki kayıtlarla sabit olan 3'üncü mağdur kadın. Umuyorum son olur; bir daha içeriden çıkamaz ve bir kadının daha canına zarar veremez. Sosyal medya hesabından müvekkilime, 'Babanızın selamı var. Sizi yanına bekliyor. Kendiniz için dua edin. Günahlarınızdan arının' şeklinde mesaj atıyor. Müvekkilimin babası rahmetli. Burada babasının yanına göndereceğini, kendisini hazırlaması gerektiğini açık açık söylüyor. Bunu bir gün öncesinde tasarlamış, planlamış" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN
2023-06-07 11:32:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de eski erkek arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralanan kadın taburcu edildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de eski erkek arkadaşının bıçaklı ...
Eskişehir'de cinayetten hükümlü iki sanığın başka bir cinayetten yargılanmalarına devam edildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de cinayetten hükümlü iki sanığın başka bir ...
Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama
Babadan eşini öldürmekle suçlanan kızına tepki: Evlat değil, canavar yetiştirmişim
YEREL HABERLER Babadan eşini öldürmekle suçlanan kızına tepki: Evlat ...
Eskişehir'de başlayan Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nın ilk günü tamamlandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de başlayan Durgunsu Kano Türkiye ...
Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Kupası başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Kupası başladı
Eskişehir'deki barajların doluluğu ve yağış miktarı bir yıl öncesine göre arttı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki barajların doluluğu ve yağış miktarı ...
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 ...
GÜNCELLEME - Eskişehir'de darbettiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eskişehir'de darbettiği kişiyi öldürdüğü ...
Evine gittiği arkadaşını dövüp, başına sert bir cisimle vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Evine gittiği arkadaşını dövüp, başına sert bir ...
Eskişehir'de darbettiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de darbettiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen ...
AK Parti'li Gürcan, Eskişehir'de vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER AK Parti'li Gürcan, Eskişehir'de vatandaşlarla ...
Takla atan cipte hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Takla atan cipte hayatını kaybetti
Eskişehir'de devrilen cipteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de devrilen cipteki 1 kişi öldü, 1 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.