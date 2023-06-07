Eski sevgili cinayetinde 2 kardeşe, 'haksız tahrik' indirim ile 21 yıla kadar hapis istemi



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde çıkan tartışmada Murat Dal'ı (40) tabanca ve bıçakla öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski sevgilisi Deniz Özdengül (44) ile kardeşi Kemal Selçuk Özdengül (36) hakkında savcı, 'haksız tahrik' indirimi ile 2 farklı suçtan 21´er yıla kadar hapis cezası istedi.

Murat Dal, geçen yıl eylül ayında arkadaşı B.M. ile Çamlıca Mahallesi'ndeki Kemal Selçuk Özdengül'ün evine gitti. Burada Dal ile eski sevgilisi Deniz Özdengül arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada silah ve bıçakla yaralanan Murat Dal hayatını kaybetti. Olayın ardından Deniz Özdengül, kardeşi Kemal Selçuk Özdengül ve B.M. gözaltına alındı. 2 kardeş, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, B.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Özdengül kardeşler hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

'BİRLİKTE ÖLDÜRDÜKLERİ ANLAŞILMAKTADIR'

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına; 2 kardeş ile Murat Dal'ın yakınları katıldı. Mütalaasını veren savcı, Murat Dal ile Deniz Özdengül'ün 2 yıl sevgili olduklarını, zaman zaman ayrılıp barıştıkları, aralarında anlaşmazlıklar bulunduğunu, olay günü de Kemal Selçuk Özdengül'ün evinde buluşup, tartıştıklarını belirterek, "Sanıkların silahın el değiştirmesine ilişkin çelişkili beyanlarda bulunmuş olmaları, olayda niçin 2 ayrı bıçak kullanıldığının sanıklarca makul biçimde izah edilememiş olması, maktulün elinden alınan örneklerde atış artığı barut izi bulunmamasına rağmen, her iki sanığın da el örneklerinde atış artık izinin bulunması, fiziki durumları itibarıyla sanık Deniz'in Murat Dal ile girdiği tüm boğuşma ve fiziki mücadelelerden tek başına galip çıkmasının mümkün olmayışı göz önüne alındığında sanıkların Murat Dal'ı birlikte öldürdükleri ve suçta kullanılan tabanca üzerinde birlikte hakimiyet kurdukları anlaşılmaktadır" dedi.

'KARDEŞİMİN OLAYDA BİR SUÇU YOKTUR'

Savcı ayrıca 2 kardeş için 'kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' indirimi ile 18 yıla kadar, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı, indirim gerekçesi olarak öldürülen Murat Dal'ın olaydan önce Deniz Özdengül ile ailesine yönelik ölüm tehditlerini gösterdi.

Deniz Özdengül mahkemedeki savunmasında, "Bir anneyim, bir ablayım. Zaten ona zarar vermesin diye kardeşimin evine gittim. Kardeşimin olayda bir suçu yoktur" dedi.

Kemal Selçuk Özdengül ise "Olayı ayırmaya çalıştım. Olay, benim evimde gerçekleşti. Başka bir eylemim bulunmamaktadır" diye konuştu.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıklarının tutukluluk halinin devamına kadar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-06-07 15:32:31



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