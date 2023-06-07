Eskişehir´de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Evlerine baskın yapılan 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 153,59 gram metamfetamin, 1,70 gram bonzai, 3,60 gram esrar, uyuşturucu hap, 1,38 gram kokain, 3 hassas terazi, 4 tabanca, 2 tüfek ve 46 kartuş, suç geliri olduğu değerlendirilen 215 lira, 4 çeyrek altın, Cumhuriyet altını, gram altın, 14 tam altın, 230 euro ve 225 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece `uyuşturucu ticareti´ suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-06-07 15:37:18



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