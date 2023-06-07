Eskişehir´de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Evlerine baskın yapılan 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 153,59 gram metamfetamin, 1,70 gram bonzai, 3,60 gram esrar, uyuşturucu hap, 1,38 gram kokain, 3 hassas terazi, 4 tabanca, 2 tüfek ve 46 kartuş, suç geliri olduğu değerlendirilen 215 lira, 4 çeyrek altın, Cumhuriyet altını, gram altın, 14 tam altın, 230 euro ve 225 dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece `uyuşturucu ticareti´ suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-06-07 15:37:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.