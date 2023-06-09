Eskişehir'de 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR'de bir araçta yapılan aramada 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Kent girişinde tespit edilen şüpheli araç, durduruldu. Ekipler, araçta arama yaptı; 3 kilogram bonzai ile 3 kilogram esrar ele geçirildi. B.E.N. ile Ş.H.K. de gözaltına alındı. Şüphelilerden B.E.N. tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-06-09 09:54:42



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