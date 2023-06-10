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Airsoft tutkunları Eskişehir'de buluştu

DHA

Airsoft tutkunları Eskişehir'de buluştu


Oğuzhan KILIÇ/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, özel tasarımlı oyuncak silahları kullanan 12 ilden 380 Airsoft (çatışma simülasyon oyunu) sporcusu, ormanlık alanda bir araya geldi. Eskişehir Taktik Airsoft Takımı kurucusu Hasan Defter, "Türkiye´nin en geniş katılımlı etkinliğini Eskişehir´de yapıyoruz. Bu şekilde yine hobidaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Avukat, doktor, genel cerrah, hakim, öğretim görevlisi ve öğrencilerimizden fabrikalarda çalışan işçilerimiz var" dedi.
Eskişehir Taktik Airsoft Takımı organizasyonuyla Odunpazarı ilçesi Yeni Sofça Mahallesi'nde ormanlık alandaki Airsoft buluşmasına 12 şehirden 380 sporcu katıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkinliğe katılan adrenalin tutkunları, askeri donanım ve kamuflajlarını giyerek, bot bağladı. Savaş simülasyonunda sporcular, Airsoft için özel üretilen gerçek silahların replikaları saatlerce ve farklı senaryolarda hedeflere ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Ormandaki çatışma sahneleri ise adeta gerçeği aratmadı. Takım oyuncularının telsiz donanımlarının, yanı sıra askeri kamuflajları, aksesuarları ve gerçeğe yakın silahları dikkat çekti. Aralarında hakim, doktor, öğretim üyesi, avukat, fabrika işçisi ve öğrencilerin de bulunduğu takımlarda,, kadınların savaş simülasyonu performansları beğeni topladı.
`TÜRKİYE´NİN EN BÜYÜK ETKİNLİĞİNİ YAPIYORUZ´
Etkinliğe katılan 380 kişinin cuma akşamından beri kamp yaptığını ifade eden Eskişehir Taktik Airsoft Takımı kurucusu Hasan Defter, "Türkiye´nin en geniş katılımlı etkinliğini Eskişehir´de yapıyoruz. Bu şekilde yine hobidaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Avukat, doktor, genel cerrah, hakim, öğretim görevlisi ve öğrencilerimizden fabrikalarda çalışan işçilerimiz var. Polis memuru ya da kolluk kuvvetlerinde görevli asker arkadaşlarımız da var. Airsoft´ta bütün zümreler bir araya gelerek aynı seviyede hoş vakit geçirebiliyor. Sadece erkekler değil, kadınlar da var. Bu bizim de hoşumuza gidiyor. Sadece erkek sporu olmadığını, kadınların da bu sporu erkeklerden daha iyi bir şekilde yapabileceklerini gösteriyorlar" dedi. 
BABA-OĞUL BİRLİKTE SAVAŞIYORLAR
Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe baba-oğul katılan Murat Can ve Duhan Ediz Can ise rakiplerine karşı birlikte mücadele veriyor. Oğlu Duhan Ediz´in etkinliklere katılan en genç sporcu olduğuna dikkat çeken baba Murat Can, "Ben de herhalde en yaşlılarından biriyim. Baba oğul güzel vakit geçirmek için geldik. Airsoft´a ilgim 2000´li yılların başlarında başladı. Sonradan gelişmeye başladı. Sürekli oynuyordum. Oğlumun büyümesini bekledim. O da büyüyünce bana takıldı ve artık beraber badi olarak oyunumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Oğul Ediz ise  "Diğer etkinliklere de beraber katılmıştık. Eğleneceğimizi düşünüyorum. İlgi alanı olan herhangi birisi için oldukça eğlenceli bir spor" dedi.
`KADINLAR, ERKEKLERLE BAŞA BAŞ MÜCADELE EDİYOR´
Airsoft, kadınlara da erkeklerle birlikte mücadele edeceği bir ortam sağlıyor. Savaş simülasyonuna eşiyle birlikte katılan Rebel Takımından Cansu Şimşek, "Airsoft´u yaklaşık 1 senedir eşimle birlikte yapıyorum. Spora da zaten beraber başladık. Eşim de ben de asker çocuğu olduğumuz için bu sektöre ilgimiz vardı. İkimizde aşırı büyük bir heyecanla bu sporu birlikte devam ettiriyoruz. Şu an kadın ekibimiz de giderek büyüyor. Zaten planlarımız içinde de İzmir ekibi olarak bir kadın takımı oluşturmak var. Bu sporu başta, kadın arkadaşlarımız erkek egemenliği altında olacak bir spor olarak görüyordum. Ama asla öyle değil. Eşit ve adil bir şekilde oyun oynanıyor. Erkeklerin canı ne kadar acıyorsa, bizim de o kadar canımız acıyor. Biz de onların canını o kadar acıtabiliyoruz. O yüzden bütün kadın arkadaşlarıma sesleniyorum, kesinlikle Airsoft bir erkek oyunu değil. Herkesin oynaması gereken, bütün sinir ve stresinizi atabileceğiniz harika bir spor" dedi.
Takım oyuncularından Alev Pekel ise şunları söyledi:
"Yaklaşık bir yıldır ben de eşimle birlikte bu sporu yapıyorum. Sporu yaparken, aşırı eğleniyoruz, aşırı keyifliyiz. Kendimizi en rahat hissettiğimiz yerlerden birindeyiz. Takım olarak bakıldığında da kadına karşı yapılan herhangi bir dezavantaj ya da ayrıcalık bulunmuyor. Onlarla aynı konumda ve eşit bir şekilde ilerliyoruz. Onlar nasıl bu oyunda aktif bir şekilde hareket edebiliyorlarsa, bizimde rahat olmamızı sağlıyorlar ve bizi engelledikleri bir aşama hiçbir zaman bulunmadı."
Odunpazarı ilçesi Yeni Sofça Mahallesi'nde ormanlık alandaki Airsoft buluşmasına katılanların savaş simülasyonları pazar akşamına kadar devam edecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Oğuzhan KILIÇ
2023-06-10 20:09:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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