'Uçmayan Köy Kalmasın' projesiyle ilk uçuş heyecanını yaşadılar



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR Sivrihisar Havacılık Merkezi´nde bu yıl 7´nci kez düzenlenen `Uçmayan Köy Kalmasın´ projesiyle kırsal mahallelerdeki yaklaşık 300 kişi, ilk kez uçak ve helikoptere binerek uçuş heyecanı yaşadı.

Sivrihisar Havacılık Merkezi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu yıl 7´nci kez `Uçmayan Köy Kalmasın´ etkinliği düzenledi. Necati Artan Tesisleri'ndeki ücretsiz uçuş etkinliğine Sivrihisar ilçesine bağlı Sadıkbağı, Dinek, Beyyazı, Kınık ve Bahçecik kırsal mahallelerinden gelen 300 kişi katıldı. Uçuşlar, Mak Havacılık´ta bulunan Cessna 172 ve Kodiak 100 tipi hava araçları ile birlikte, M.S.Ö Hava ve Uzay Müzesi envanterinde bulunan Vietnam'da isabet alan 'gazi' UH-1H helikopteriyle gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar ise ilk kez helikopter ve uçağa binerek uçuş heyecanı yaşadı.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Keskin, düzenledikleri çeşitli uçuş etkinlikleri ile bugüne kadar 4 binden fazla kişiyi gökyüzüyle buluşturduklarını söyledi. Bu etkinlik için birkaç ay öncesinden kırsal mahalle muhtarlarıyla iletişime geçerek, uçmak isteyen kişilerin kayıtlarının alındığını, ifade eden Keskin, "Ülkemizde havacılık kültürünün oluşması ve yaygınlaştırılması amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak her sene bu etkinliği düzenliyoruz. Bu sene 7´nci kez gerçekleştirdiğimiz `Uçmayan Köy Kalmasın´ etkinliği ile yüzlerce vatandaşımızı ücretsiz uçurduk. Bizim için maneviyatı yüksek, tarifsiz bir gün. Uçuş sonrası insanların yüzlerindeki mutluluğu görmek çok değerli" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-06-11 13:11:07



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