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Anadolu Üniversitesi´nde mezuniyet heyecanı

DHA

Anadolu Üniversitesi´nde mezuniyet heyecanı


Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi´nin bölümlerinden mezun olan öğrenciler, kep atıp mezuniyet sevinçlerini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaştı. Mezun öğrencilerden Hataylı depremzede Retibe Olgun (36), buruk bir sevinç yaşadığını ifade ederek, "Şu an mutluluğumu paylaşacağım Antakya´daki arkadaşlarımın, dostlarımın ve komşularımın maalesef birçoğunu kaybettim. Hayatta kalanların da nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.
Anadolu Üniversitesi´nin mezuniyet törenleri Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu´nda yapıldı. Törene Anadolu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demir, Prof. Dr. Fatih Temizel, Prof. Dr. Ali Resul Usul ile akademisyen, öğrenciler ile aileleri katıldı. Anadolu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, "Sevgili gençler, üniversitemizde çağın gereklerine uygun olarak aldığınız nitelikli eğitimle birlikte her birinizin alanında çok güzel yerlere geleceğine, ülkemizin müreffeh yarınlarını inşa edeceğine güvenimiz tam. Sizler, bizim umudumuz ve geleceğimizsiniz. Ailemizin fertleri olarak Anadolu Üniversitesi kimliğini daima gururla taşıyacak ve bizleri de gururlandırmaya devam edeceksiniz. Bu güzel günde sizleri, hocalarınızı ve ailelerinizi tekrar tebrik ediyor, içtenlikle yolunuzun ve bahtınızın hep açık olmasını diliyorum" diye konuştu.
Bölümlerinde birinci olan öğrencilerin konuşmalarının ardından törende Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Yunusemre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ikinci oturumda ise Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi mezunları ve Çocuk Üniversitesi´nin minik öğrencileri hep birlikte keplerini havaya atarak, mezuniyet sevinçlerini arkadaşları ve aileleriyle paylaştı. Törenin sonunda mezun öğrenciler müzik eşliğinde gönüllerince eğlenirken, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.
DEPREMZEDE RETİBE DE MEZUN OLDU
Hatay´ın Antakya ilçesindeki depremde evi ağır hasar gören ve depremin ardından Eskişehir´deki öğrenci yurduna yerleşen Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Retibe Olgun (36) da mezuniyet törenine katıldı. Deprem nedeniyle çok yakınını kaybettiğini ve bu nedenle buruk bir mezuniyet sevinci yaşadığını ifade eden Olgun, "Türk Dili Edebiyatı mezunuyum. Buruk bir sevinç yaşıyorum, şu an mutluluğumu paylaşacağım Antakya´daki arkadaşlarımın, dostlarımın ve komşularımın maalesef birçoğunu kaybettim. Hayatta kalanların da nerede olduğunu bilmiyorum. Eğer beni duyuyorlarsa bana ulaşmalarını istiyorum. Çünkü biz birbirimizi kaybettik, umarım sesim ulaşır. Onlarla tekrar bir arada olmak istiyorum. Anadolu Üniversitesi´ne çok teşekkür ediyorum. Maalesef buruk bir sevinç içerisindeyim. Bu mutluluğumu paylaşmak için çok emek verdim, tam mutluluğumu paylaşacağım vakit bu felaketi yaşadık. Çok eksiğimiz var" dedi.
BABA-OĞUL BİRLİKTE MEZUN OLDU
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümü´nden mezun olan emekli polis memuru Mevlüt Çetin ile Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü´nden mezun olan oğlu Hüseyin Mehmet Çetin birlikte mezuniyet sevinci yaşadı. Törende belgelerini alan baba ve oğlu birbirlerine sarılarak mezuniyet sevinci yaşadı. Emekli polis memuru Mevlüt Çetin, eşini geçen yıl kanser hastalığından kaybettiğini belirterek, "Oğlum Adalet bölümü okumamı istedi. Bu alanı sevdiğimi biliyordu. Bende onu kıramadım. Bitirmek şartıyla, öyle sınıfta kalmak falan yok. Örnek olalım, sonra ilerde torunlarımız, dedem sınıfta kalmış demesinler. Gerçekten çok çalışarak, gecemizi gündüzümüze kattık. Şimdi oğlumla ikimiz birden mezun oluyoruz. Birlikte motive olduk. O Ankara'da görevli, ben artık emekli oldum Eskişehir´e yerleştim. Tek yaşıyorum. Eşimi geçen sene kanserden kaybetmiştim. Torunlarıma ileride büyük bir hatıra kalsın diye bölümü bitirdik" dedi.
Matematik öğretmeni olan Hüseyin Mehmet Çetin ise Bilgisayar Programcılığı Bölümü´nden mezun olduğu ve babasıyla birlikte mezuniyet belgesi aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Çetin, "Ben matematik öğretmeniyim. 10 yıldır mesleğimi yapıyorum. Teknolojiye de ilgim olduğu için dedim artık bir yerlerden başlıyayım. Bilgisayar programcılığı bölümüne kayıt oldum. Kayıt olurken babamı da teşvik ettim. Beraber girelim bu işe diyerek. Benimle beraber kayıt oldu. Çok şükür ikimizde çok çalışarak, motive olarak dersleri bitirdik. Beraber şimdi mezun oluyoruz. Çok mutluyuz" dedi.
GÖKHAN TÜRKMEN, KAYINPEDERİ İÇİN GELDİ
Şarkıcı Gökhan Türkmen de kayınpederinin mezuniyeti için törene geldi. Kep töreninin ardından Türkmen ve yakınları birlikte fotoğraf çektirerek mezuniyet sevinci yaşadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN
2023-06-11 17:23:04

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