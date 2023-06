Eskişehir'de 2'nci kattan düşen Zerin'in ölümünü, Şule Çet davası uzmanları inceliyor

Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın (36) şüpheli ölümüne ilişkin davada yargılanan sevgilisi Yılmaz Sazak (35), hakkındaki suçlamaları reddetti. Duruşma sonrası konuşan Zerin Kılınç'ın ailesinin avukatı Ahmet Seyhan, Şule Çet davasına 'bilimsel mütalaa' veren heyetin Kılınç'ın ölümüne ilişkin inceleme yaptığını ve talepleri üzerine mahkemeye rapor hazırladığını söyledi. Seyhan, "Şu an Şule Çet davasında ve birçok davada görev almış uzman doktorlar inceliyor, aynı zamanda adli tıpçılar inceliyor" dedi.

Emek Mahallesi'nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan, 12 yaşında bir kız çocuğu annesi Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran'da saat 21.30 sıralarında binanın ikinci katındaki dairenin penceresinden düştü. Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, kurtarılamadı. İlk otopsi incelemesinde; Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında evde yapılan incelemede, yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. İfadesi alınıp, serbest bırakılan Yılmaz Sazak, olaydan 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Sazak, bu kez 'kasten öldürme' suçlaması ile tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanıp, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Yılmaz Sazak hakkında Zerin Kılınç'ı aralarında çıkan kıskançlık tartışmasında öldürdüğü belirtilerek, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'tehdit' suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

KIZI, TANIK OLARAK DİNLENDİ

Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına; Yılmaz Sazak, Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokçu, kız kardeşi Aysun Kılınç, babası Dede Kılınç ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya SEGBİS aracılığı ile bağlanan Zerin Kılıç'ın kızı A.Ç. de tanık olarak dinlendi. Sazak'ın annesini kötü alışkanlıklara sürüklediğini öne süren A.Ç., "3 ay boyunca birlikte kaldık. Annem, Yılmaz'dan korkuyordu. Annem çok neşeliydi, hayatı seviyordu. İntihar edebilecek biri değildi. Yılmaz'dan annem korktuğu için korkuyordum. O evdeyken odamdan çıkmıyordum. Sürekli bağırarak, konuşuyordu. Evin içinde annem ile telefonla konuşmak zorunda kalıyordum. Korkumdan yanına gidemiyordum. Annemi çok kısıtladığını düşünüyorum. Önceden annem benimle çok sık vakit geçirirdi. Annem uyuşturucu madde, alkol kullanmazdı. Şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum" dedi.

Yılmaz Sazak ise suçsuz olduğunu ve olayın bir an önce aydınlatılmasını istediğini belirterek, "Bir kız çocuğu, sonuçta annesini kaybetti. Bazı noktalarda yönlendirildiğini düşünüyorum. Olayın ivedi bir şekilde aydınlatılmasını istiyorum. Ne kadar kamera kaydı, tanık varsa getirilmesini istiyorum. Suçum varsa; cezamı çekmek istiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, avukatların beyanlarının ardından duruşmayı erteledi.

'BİR ÇELİŞKİ VAR'

Duruşmanın ardından Zerin Kılınç'ın ailesinin avukatı Ahmet Seyhan, Ankara'da plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet davasına 'bilimsel mütalaa' veren aralarında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin olduğu heyetin inceleme yaptığını ve talepleri üzerine mahkemeye rapor hazırladığını söyledi.

Hazırlanan raporun gelecek hafta mahkemeye sunulacağını ifade eden Seyhan, "Burada mahkememizin ana konusu; bir kadın cinayetidir, bir kadının öldürülmesidir. Diğer konular, yan konulardır. Bunları önemsemiyoruz. Ana konuda düşme açısının nasıl olduğunu en başından beri söylüyoruz. Bilimsel olarak bunların açıklanması gerekiyor. Sebebi şu; doğrudan itme olduğunu düşündüğümüz için, düşme açısında bir tutarsızlık ve sanığın beyanında çelişkiler olduğu için; mahkeme tarafından uzman görüşüne başvurulması ve uzman mütalaası sunulması için tarafımıza süre verildi. Zaten bir çelişki var. Bizler de bu çelişkiyi raporlarla, bilimsel çalışmalarla bitireceğiz. Sanığın en ağır ve indirimsiz şekilde ceza almasını sağlayacağız. Şu an Şule Çet davasında ve birçok davada görev almış uzman doktorlar inceliyor, aynı zamanda adli tıpçılar inceliyor. Bu mütalaanın da dosyayı aydınlatacağına inanıyoruz" dedi.

Zerin Kılınç´ın annesi Telli Özokuçu da adalete güvendiğini belirterek, "Yavrumun kanı yerde kalmayacak" dedi. Davanın duruşmasına kentteki kadın platformu üyeleri de katılıp, aileye destek verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

