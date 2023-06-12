Baba ve oğluyla tartışmada öldürüldü (2)

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BABAOĞUL TUTUKLANDI

Eskişehir'de, Suat Akarsu´yu (24) çıkan tartışmada bıçakla öldüren Emir Efe Aydoğan ile babası Erol Aydoğan, savcılık sorgularının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği´nce `kasten öldürme´ suçlamasıyla tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)

2023-06-12 18:59:42



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